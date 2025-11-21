Afrique: Coupe du monde de roller - La RDC risque l'absence faute de moyens pour la Dream team roller de Beni

La 7e édition de la Coupe du monde des clubs de roller se tiendra à Dubaï du 7 au 18 décembre 2025. Mais du côté de Dream team roller, club de l'entente urbaine de roller de Beni, représentant de la RDC à cette compétition, l'incertitude demeure quant à leur participation.

Selon Joël Kamala Kavuya, président de l'entente urbaine de roller de Beni (Nord-Kivu), les athlètes poursuivent leurs préparatifs techniques avec détermination, après leur participation à la Coupe du monde junior de RollBall, organisée au Kenya du 22 au 29 juin 2025, où il avait décroché une 6e place mondiale. Toutefois, sur le plan logistique, aucun détail concret ne filtre du Gouvernement, laissant planer le doute sur la présence de l'équipe à Dubaï.

« Nous sommes prêts à représenter le pays, mais il est grand temps que la RDC commence à prendre soin des jeunes qui la valorisent. Nous avons connu des difficultés pour amener nos athlètes à Nairobi, qu'en sera-t-il pour Dubaï ? », s'interroge Joël Kamala.

Le président de l'entente déplore le manque de soutien institutionnel et rappelle que le ministère des Sports organise régulièrement la logistique pour les basketteurs et les footballeurs. Il estime que la même attention devrait être accordée aux rollers, mais aussi aux judokas et aux boxeurs.

« Nous avons honoré le pays en terminant à la 6e place mondiale au Kenya. Pourtant, nous n'avons pas été reçus pour présenter nos recommandations. C'est frustrant de voir nos efforts minimisés », ajoute-t-il.

Un palmarès déjà honorable

Le roller se développe et attire beaucoup des jeunes à Beni, au Nord-Kivu, dans un contexte de vie particulièrement difficile, marqué par la violence armée causée principalement par l'activisme des rebelles des ADF.