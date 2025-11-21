Congo-Kinshasa: Barrages intercontinentaux du Mondial - Sébastien Desabre mise sur la préparation de ses poulains

21 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

« Peu importe l'adversaire, il faut qu'on se concentre sur nous », a déclaré jeudi 20 novembre le sélectionneur national de la RDC, Sébastien Desabre.

Il s'exprimait au micro de la cellule de communication du ministère des Sports, après le tirage au sort des barrages intercontinentaux pour la Coupe du monde 2026, effectué à Zurich, en Suisse.

Les Léopards affronteront le vainqueur du duel entre la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie.

« On sait qu'on a les qualités (...) mais maintenant, il va falloir jouer un bon match. Le jour J, c'est toute la difficulté, tout le challenge », a souligné le technicien français.

Desabre s'attend à une opposition redoutable, quel que soit l'adversaire :

« De toute manière, ce sont des équipes qui vont être difficiles à jouer parce que l'enjeu est tellement important ».

Malgré cela, il affiche une confiance sereine et compte sur la motivation de ses troupes pour franchir « cette dernière petite marche » vers la qualification.

« C'est un match de football qui, si on est bon, on gagnera. Et nous, on va tout faire pour être bons », a conclu le sélectionneur national de la RDC.

