Congo-Kinshasa: Le nouvel entraîneur du DCMP pas content du match nul contre les Aigles du Congo

Le nouveau coach du DCMP de Kinshasa, Guillaume Nozieres, a exprimé son mécontentement après le match nul (0-0) de son club face au FC Les Aigles du Congo, rencontre comptant pour la 6e journée du championnat national de football, groupe B.

Lors de la conférence de presse d'après-match, jeudi 20 novembre au stade des Martyrs, le technicien français a livré ses premières impressions. S'il s'est dit relativement satisfait de la prestation de son groupe, compte tenu du peu de temps dont il a disposé pour préparer l'équipe, il n'a pas caché sa déception quant au partage des points.

« Je suis ravi d'avoir fait mon premier match avec l'équipe. Je tiens aussi à féliciter l'adversaire ; ils ont fait un très bon match. Mais moi, je peux être content seulement si je gagne. Pour moi, un match nul, c'est la même chose qu'une défaite. Peut-être que les gens ne le prennent pas de la même façon, mais pour moi c'est la même chose », a-t-il déclaré.

Malgré cette frustration, Guillaume Nozieres a tenu à mettre en avant les aspects positifs de cette première sortie. Arrivé dimanche soir dernier, il n'a pu diriger que trois séances d'entraînement avec son effectif, un délai extrêmement court pour imposer ses idées.

« Si on parle du contenu du match, je suis relativement satisfait parce que jusqu'à présent j'ai fait trois séances d'entraînement : lundi, mardi, mercredi. C'est très peu. Mais une bonne partie des consignes est passée en tout cas. Donc moi vraiment, je suis très confiant avec ce groupe », a-t-il assuré, affichant un optimisme solide pour la suite.

La durée de son contrat n'a pas été dévoilée par la direction du club. Ce match contre les Aigles du Congo était donc sa première sortie officielle sur le banc des « Immaculés ».

Par ailleurs, le technicien n'a pas caché ses ambitions : il compte remporter un titre avec le DCMP. Un premier message fort, qui, associé à son insatisfaction face au nul, dessine le profil d'un entraîneur déterminé à relever le défi du championnat congolais.