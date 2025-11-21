Addis Ababa — L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), en partenariat avec le gouvernement éthiopien, organisera la troisième édition des IGAD Media Awards à Addis-Abeba les 29 et 30 novembre 2025.

Le porte-parole des Affaires étrangères, Nebiyat Getachew, et le chef de la mission de l'IGAD en Éthiopie, Abebaw Bihonegn, ont tenu aujourd'hui une conférence de presse conjointe pour présenter les préparatifs des Media Awards.

Les professionnels des médias qui ont produit les meilleurs contenus dans le cadre de la lutte contre le changement climatique seront récompensés, a-t-on appris.

Le porte-parole a déclaré que le choix de l'Éthiopie comme lieu de l'événement de l'IGAD reflète les réalisations du pays en matière de développement économique vert.

La sélection de l'Éthiopie comme hôte de la 32e session de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP-32) est également une autre preuve du succès de l'initiative Green Legacy, mise en oeuvre à l'initiative du Premier ministre Abiy Ahmed.

Le chef de la mission de l'IGAD en Éthiopie, Abebaw Bihonegn, a quant à lui déclaré que les IGAD Media Awards récompenseront les journalistes et les professionnels des médias dont le travail rend compte des réalités, de la résilience et des solutions qui façonnent les communautés de la Corne de l'Afrique face au changement climatique.

Selon lui, environ 400 journalistes de toute l'Afrique, dont 94 d'Éthiopie, seront en compétition dans huit catégories de prix, couvrant la télévision, la radio, la presse écrite, les médias numériques et une catégorie spéciale pour la meilleure journaliste femme.

L'objectif de ce prix est de jouer un rôle positif dans la promotion d'un journalisme constructif et axé sur le développement communautaire dans toute la région.

Le chef a ajouté que ce prix contribuera à renforcer la diplomatie publique, à améliorer les relations entre les peuples et à redorer l'image internationale de l'Éthiopie.

Entre 2 000 et 2 500 invités assisteront à la cérémonie de remise des prix, qui devrait rassembler des décideurs politiques régionaux, des journalistes des États membres de l'IGAD, des innovateurs et des partenaires de développement.

Les IGAD Media Awards 2025 sont une initiative régionale prestigieuse qui vise à reconnaître et à célébrer le journalisme exceptionnel qui place les questions liées au changement climatique dans la région de l'IGAD au premier plan du débat public.

Alors que la Corne de l'Afrique est confrontée aux effets croissants du changement climatique, l'édition 2025 des prix vise à mettre en avant les reportages axés sur le climat qui non seulement informent, mais mobilisent également les communautés, influencent les politiques et favorisent la résilience dans les États membres.