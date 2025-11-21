Ethiopie: Le pays et la Russie discutent de la modernisation de l'agriculture

Addis Ababa — L'Éthiopie et la Russie ont ouvert un nouveau chapitre dans leur coopération agricole à la suite d'une réunion de haut niveau qui s'est tenue à Addis-Abeba.

Le ministre de l'Agriculture, Addisu Arega, a rencontré le vice-ministre russe de l'Agriculture, Andrey Razin, et sa délégation en marge d'une conférence internationale sur la souveraineté alimentaire en Afrique.

Les discussions ont porté principalement sur l'assistance technique et les initiatives conjointes visant à développer des variétés de semences améliorées qui renforceraient la souveraineté alimentaire de l'Éthiopie.

« L'agriculture reste une priorité absolue dans notre programme de développement », a déclaré le ministre dans un message publié sur les réseaux sociaux, soulignant les liens de longue date entre les deux pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, la Russie a accepté d'apporter une aide technique substantielle et s'est déclarée prête à conclure un accord de coopération bilatérale.

Les deux parties sont parvenues à un accord sur le lancement d'un travail conjoint sur l'amélioration des variétés de semences, avec une attention particulière pour le tournesol, une culture clé dans le plan de l'Éthiopie visant à atteindre l'autosuffisance en huile alimentaire.

Elles ont également convenu d'encourager les investissements privés dans la recherche agricole, de promouvoir l'innovation scientifique et d'élargir les possibilités de formation dans les domaines de la recherche agricole.

La Russie s'est déclarée disposée à partager son expérience en matière de souveraineté alimentaire, offrant des enseignements susceptibles de soutenir les réformes en cours en Éthiopie.

La réunion s'est déroulée lors d'une conférence organisée par la Fédération de Russie à Addis-Abeba, qui était axée sur le renforcement de la coopération régionale et la mise en place de systèmes agricoles résilients au changement climatique.