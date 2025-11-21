Afrique: Sport1 - Le Maroc, la puissance montante du football mondial

Le Maroc s'affirme de plus en plus comme "la puissance montante du football mondial" et "un des pays de football les plus passionnants des prochaines années", souligne le média allemand "Sport1".

Dans un article publié sur son site Web, consacré à l'essor du football marocain, Sport1 souligne que le Royaume, co-organisateur de la Coupe du monde 2030, "vise désormais la scène mondiale" après une succession de performances majeures, citant, dans ce cadre, la 4e place au Mondial du Qatar en 2022, la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Paris en 2024 et le premier titre mondial U20 de son histoire en 2025.

Le sacre mondial des U20 représente "bien plus qu'un triomphe sportif", il est "le symbole d'un profond changement dans le football marocain", estime Sport1, un groupe médiatique allemand, qui compte des chaînes de télévision et plusieurs plateformes numériques.

Il précise, dans ce cadre, que le prix de Joueur africain de l'année, décerné à Achraf Hakimi, illustre "cette progression fulgurante" du football marocain, fruit également du "rôle déterminant de l'Académie Mohammed VI".

Sport1 cite, dans son article, l'ex-international germano-marocain, Mohamed Amsif, qui estime que l'essor du football marocain est "le résultat d'une vision à long terme", dans un pays qui vit une transformation footballistique "profonde" et "structurée", à la faveur d'investissements importants dans les infrastructures, le scouting, la formation et les méthodes modernes d'entraînement.

"Les jeunes talents marocains évoluent désormais au Maroc dans un environnement professionnel qui les prépare au football d'élite", indique Amsif, pour qui le football constitue "une partie de l'identité nationale" au Maroc, pays qui érige ce sport en "passerelle entre les cultures".