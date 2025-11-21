Afrique: Pour le quotidien sportif espagnol AS - Achraf Hakimi, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire dans son poste

21 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

L'international marocain Achraf Hakimi, sacré Ballon d'Or africain par la Confédération africaine de football (CAF), a atteint une dimension exceptionnelle qui le place parmi les meilleurs latéraux droits de l'histoire, écrit le quotidien sportif espagnol AS.

Le journal souligne que Hakimi, pilier du Paris Saint-Germain et cadre incontournable de la sélection nationale, a connu une ascension remarquable depuis son départ du Real Madrid, son club formateur.

AS rappelle que, malgré son attachement au club madrilène, Hakimi avait fait le choix déterminant de s'ouvrir à de nouveaux défis afin de progresser et de s'imposer comme le meilleur à son poste. Une décision courageuse qui a marqué un tournant décisif dans sa carrière internationale.

Après avoir brillé au Borussia Dortmund puis à l'Inter Milan, Hakimi a confirmé son statut de joueur de classe mondiale sous les couleurs du PSG, poursuit le quotidien, qui met également en avant ses excellentes relations avec plusieurs de ses anciens et actuels coéquipiers, notamment Lautaro Martínez et Kylian Mbappé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon la même source, le Real Madrid suivrait avec attention l'évolution du joueur. AS cite son agent, Alejandro Camaño, qui affirme que "dans le football, rien n'est impossible".

Le média espagnol conclut que la progression du latéral marocain ne montre aucun signe de ralentissement. À 27 ans, au sommet de sa maturité sportive, Hakimi nourrit désormais de nouvelles ambitions : conquérir davantage de titres européens avec le PSG et offrir un trophée majeur au Maroc lors des prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du Monde.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.