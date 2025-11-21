Ile Maurice: L'île se dote d'un référentiel national de gouvernance climatique

Le Mauritius Institute of Directors (MIoD), à travers la Climate Governance Initiative (CGI) Mauritius et en partenariat avec HSBC Mauritius, a lancé le 19 novembre le programme accrédité Climate Governance Pathway, une première à Maurice.

Cette initiative vise à renforcer les compétences des administrateurs, dirigeants, cadres et futurs leaders en matière de gouvernance climatique en intégrant ces enjeux au coeur de la stratégie d'entreprise. Le programme est accrédité par la Climate Governance Initiative, une initiative mondiale réalisée en collaboration avec le World Economic Forum.

Le Climate Governance Pathway a été élaboré sur la base du Core Curriculum de la CGI et après une année d'engagements nationaux : rencontre Beyond Business as Usual avec l'UK Taskforce on Access to Climate Finance du Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) du Royaume-Uni, sondage national et séries de consultations avec des représentants des secteurs public et privé ainsi que des régulateurs. Il introduit un référentiel national de gouvernance climatique adapté au contexte mauricien.

Le lancement intervient à un moment critique pour Maurice, un pays particulièrement vulnérable aux impacts du changement climatique : montée des eaux, érosion côtière, intensification des tempêtes tropicales, pression sur les ressources naturelles. Alignant son action sur la Nationally Determined Contribution (NDC) 3.0, Maurice s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % d'ici 2035, un objectif qui nécessite des organisations mieux préparées, et capables d'intégrer les risques climatiques, de structurer la transition bas carbone et d'améliorer la qualité du reporting.

Parallèlement au lancement du programme, le MIoD et le gouvernement du Royaume-Uni, représenté par le FCDO et soutenu par la British High Commission, ont signé un accord de coopération ouvrant la voie à la prochaine phase, soit l'élaboration de toolkits sectoriels destinés à structurer des plans de transition crédibles et la mise en place d'une plateforme nationale de suivi, afin d'améliorer la mesure, la comparabilité et la transparence des contributions des organisations aux objectifs climatiques nationaux. Cette dynamique s'inscrit dans le cadre de la COP30 à Belém, au Brésil, où les débats internationaux se recentrent sur l'exécution des engagements climatiques, la transparence et l'accès au financement.

Les personnalités présentes au lancement ont souligné l'importance stratégique de cette initiative. Sheila Ujoodha, Chief Executive Officer (CEO) du MIoD, a présenté le programme comme une étape majeure établissant un cadre clair de gouvernance climatique pour les organisations mauriciennes, permettant de passer de l'intention à l'exécution grâce à des indicateurs opérationnels et à une structuration des responsabilités.

Pour Dhaneshwar Damry, junior minister aux Finances, ce programme contribue à renforcer la capacité des entreprises à lier climat, stratégie et performance tout en améliorant la qualité des données environnementales, un élément essentiel pour réduire le coût du capital et attirer davantage d'investissements.

Hajrah Sakauloo, CEO & Head of Banking de HSBC Mauritius, a de son côté rappelé que la gouvernance climatique est désormais un critère déterminant pour les investisseurs, les clients et les régulateurs. Selon elle, le Climate Governance Pathway fournit un cadre concret pour améliorer la cohérence et la crédibilité des actions climatiques à long terme. Quant à Sophie Lawrence, du FCDO, elle a salué la qualité du travail mené avec CGI Mauritius et a insisté sur le fait que l'accord ouvre une phase de mise en oeuvre axée sur des objectifs mesurables et des échéances claires pour améliorer la coordination nationale et la transparence.

Ensemble, le Climate Governance Pathway et le partenariat MIoD-FCDO constituent un dispositif complet destiné à accélérer la contribution du pays à la NDC 3.0, renforcer la résilience de l'économie et améliorer l'attractivité de Maurice pour les investisseurs.