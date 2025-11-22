Sénégal: A un mois de la CAN, le contre-la-montre d'Habib Diarra et d'Assane Diao

Alors qu'il ne reste qu'un mois, jour pour jour, avant l'ouverture de la Can le 21 décembre prochain au Maroc, Habib Diarra et Assane Diao, blessés et encore indisponibles, selon leurs clubs, ne sont pas sûrs d'être rétablis à temps.

Habib Diarra n'a plus disputé le moindre match avec Sunderland depuis le 13 septembre 2025, face à Crystal Palace (1-1). Le 21 septembre, lors d'une séance d'entraînement d'avant-match de Premier League contre Aston Villa, le milieu de terrain s'était grièvement blessé. Touché à l'aine, l'international sénégalais a dû subir une opération. Depuis, Habib Diarra a raté 7 rencontres du championnat anglais avec les (Black Cats). Il n'a pas non plus pris part, avec l'équipe nationale du Sénégal, aux dernières fenêtres internationales qui ont vu les « Lions » affronter le Soudan du Sud (5-1), la Mauritanie (4-0), le Brésil (0-2) et le Kenya (8-0). Une longue absence qui laisse dubitatif sur les chances du joueur aux 13 sélections et 4 buts, de revenir à temps avant la Coupe d'Afrique des nations qui aura lieu, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, au Maroc. Hier jeudi, en conférence de presse, le coach de Sunderland, Régis

Le Bris, est revenu sur la situation d'Habib Diarra et l'état de sa blessure. « Je pense que pour Habib et pour nos joueurs en général, il est vraiment important de prendre soin de leur santé. Sa rééducation est en cours et je pense que nous sommes dans une bonne position, mais nous ne voulons pas précipiter le processus, car nous avons besoin d'Habib pour la seconde partie de la saison dans sa meilleure forme », a-t-il déclaré. Il a ensuite émis des doutes sur la possibilité pour Habib Diarra d'être totalement remis sur pied avant l'ouverture de la Can « Maroc 2025 » (21 décembre 2025-18 janvier 2026) qui approche à grands pas.

L'entraîneur de Sunderland semble prioriser un forfait de l'ancien capitaine de Strasbourg pour cette compétition afin qu'il puisse avoir assez de temps pour réussir sa rééducation. « Si c'est trop tôt pour reprendre avec son équipe nationale et qu'il peut nuire à sa santé, nous ne prendrons pas de risques, mais nous verrons bien », ajoute l'entraîneur de Sunderland. Les « Black Cats » sont prêts à tout pour retenir Habib Diarra. Ils comptent beaucoup sur le milieu de terrain sénégalais dans cette ligne droite de la Premier League qui s'annonce passionnante. Diarra doit encore rater plusieurs matches dont celui de ce samedi face à Fulham. Son retour à la compétition, si tout se passe bien, était annoncé pour le 14 décembre dans le derby face à Newcastle.

Assane Diao entre blessures et rechutes

En cette période, les « Lions » devraient être en regroupement pour la préparation de la Can. D'ailleurs, la veille, le 13 décembre, un match amical contre un adversaire encore méconnu a été révélé par la Fédération sénégalaise de football (Fsf). La vigilance devrait être de mise au niveau de la Fsf qui a été confrontée, par le passé, à des cas similaires dont ceux de Diafra Sakho à West Ham et Ismaïla Sarr à Watford.

L'inquiétude est aussi toujours de mise pour Assane Diao dont les blessures et rechutes plombent le début de saison. Pilier de Côme, en Serie A italienne, avec lequel il a inscrit 8 buts en 15 matches la saison écoulée, Assane Diao avait été stoppé par une blessure au pied droit. En début de saison, il a encore été victime d'un mauvais coup au même endroit. Ces blessures répétitives lui ont occasionné 7 mois d'indisponibilité. Son club avait dû s'employer pour le remettre sur pied. « Nous avons un peu forcé. Il n'a pas fait d'entraînement avec nous, mais il montre à quel point il est important pour notre équipe », confiait

Cesc Fabregas, alors qu'il figurait à nouveau dans le groupe de Côme, face à la Juventus. De retour à la compétition face à Parme (0-0), il a aussi joué contre Naples (0-0) et Cagliari (0-0). Ses prestations rassurantes ont poussé Pape Thiaw à le rappeler pour des deux matches amicaux contre le Brésil (0-2) et le Kenya (8-0). Malheureusement, il ne disputera aucun des deux. L'attaquant de 20 ans, qui s'entraînait à l'écart, a finalement déclaré forfait avant de rentrer en Italie. La Fsf invoquait une blessure contractée en club. « Le joueur s'est blessé en club au niveau de son muscle ischio-jambier de la cuisse gauche », révélait-elle dans un communiqué.

Côme ripostait par un communiqué où il fait état d'une blessure avec les « Lions ». « Como 1907 confirme qu'après avoir ressenti une gêne lors d'un entraînement avec l'équipe nationale du Sénégal, et après consultation de notre équipe médicale, Assane Diao a subi une série d'examens. Les résultats révèlent une lésion légère du biceps fémoral de la cuisse gauche », disait le communiqué. Ce n'est pas le même discours entre les deux entités. Si du côté de Côme on craint une blessure qui pourrait faire des semaines à cicatriser, le staff médical de la Fédération sénégalaise de football devra suivre le dossier de près pour éviter toute entourloupe.

À un mois de la Can, les cas Habib Diarra et Assane Diao suscitent interrogations et doutes.