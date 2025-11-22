Sénégal: Monaco - Lamine Camara, Krépin Diatta de retour, première pour Paul Pogba !

21 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Ce samedi 22 novembre 2025, Monaco se déplace à Rennes pour un des matchs phares de la 13e journée de Ligue 1. Une rencontre qui verra les retours de blessure de Lamine Camara et Krépin Diatta, et la grande première dans le groupe de Paul Pogba.

Absent depuis deux mois en raison d'une entorse à la cheville, Lamine Camara est de retour. Le milieu de terrain est dans le groupe pour le match face à Rennes. Son compatriote Krépin Diatta, touché à l'oeil avant la trêve, est lui aussi de retour.

L'événement pour Monaco est la première présence de Paul Pogba sur la feuille de match. Le milieu de terrain français, qui n'a plus joué depuis septembre 2023, pourrait connaître ses premières minutes de la saison.

