Angola: OTCHIVA et DP World Luanda signent un accord de partenariat pour la durabilité environnementale

Luanda — Un partenariat stratégique pour le renforcement des actions de durabilité environnementale, reforestation et préservation des écosystèmes côtiers en Angola a été signé, jeudi, à Luanda, par l'Association angolaise OTCHIVA et la société DP World Luanda.

Selon une note de DP World Luanda, ce protocole de coopération marque une nouvelle étape dans la collaboration entre les deux institutions, qui, depuis trois ans, développent des initiatives conjointes en faveur de la protection de l'environnement en Angola.

L'accord signé s'inscrit dans le cadre des initiatives alignées sur le pilier « Eau et Éducation », de la stratégie de durabilité de DP World, qui privilégie la conservation des écosystèmes aquatiques, la protection des ressources en eau et la mise en oeuvre de solutions fondées sur la nature.

Cette coopération permettra d'étendre les projets d'éducation environnementale, le reboisement des mangroves, la formation des communautés et les actions de volontariat, en vue de renforcer les actions en faveur d'un environnement plus durable et résilient en Angola.

À l'occasion, le PDG de DP World, Francisco Pinzón, a précisé que l'objectif de ce partenariat est d'élever le niveau de collaboration pour créer des impacts positifs et durables dans les communautés en ce qui concerne la préservation des mangroves.

Selon lui, les collaborateurs de l'entreprise qui participent activement aux activités environnementales menées par OTCHIVA, ont joué un rôle important dans la sensibilisation des communautés sur l'impact des mangroves sur la résilience climatique et la compensation des émissions de carbone.

À son tour, le directeur exécutif d'OTCHIVA, Danilson Lunguenda, a jugé nécessaire de formaliser cet accord qui sert de pont pour le développement de projets.

« Cet acte consolide notre engagement commun à la promotion des actions environnementales ayant un impact réel, et qui contribuent à la protection des écosystèmes critiques et au développement durable du pays », a-t-il déclaré.

OTCHIVA se consacre à la conservation et à la restauration des mangroves, écosystèmes essentiels pour la protection des ressources hydriques, la prévention des érosions côtières, l'amélioration de la qualité de l'eau et la promotion de la biodiversité.

DP World est un leader mondial des solutions logistiques et de la chaîne d'approvisionnement, et dispose d'un réseau de 136 unités commerciales dans 61 pays. AB/ASS/DF/LUZ