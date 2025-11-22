Afrique du Sud: Le Président João Lourenço se rend en Afrique du Sud pour le Sommet du G20

21 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le Chef d'État angolais, João Lourenço, s'est rendu ce vendredi à Johannesburg, en Afrique du Sud, où il participera samedi et dimanche au sommet du G20, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine (UA).

Dans ce déplacement, le Président João Lourenço est accompagné de la Première dame de la République, Ana Dias Lourenço.

La réunion de Johannesburg, qui se tiendra sous la devise « Solidarité, Égalité, Durabilité », est le point culminant de la présidence sud-africaine du G20 qui s'achève à la fin du mois. Le sommet abordera plusieurs sujets d'intérêt mondial, avec un accent particulier sur les questions économiques.

Parmi les thèmes les plus importants figurent la croissance économique durable et inclusive, la réduction des inégalités et l'engagement de ne laisser aucun pays de côté.

Selon le programme, les participants aborderont également les défis actuels liés à la construction et à la modernisation des économies, le déséquilibre persistant entre les pays développés du Nord et les pays du Sud, les besoins de financement du développement et l'aggravation du fardeau de la dette extérieure qui pèse particulièrement sur les pays les moins avancés.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.