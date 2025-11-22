Angola: Paulo Flores en concert à Houston

21 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le musicien angolais Paulo Flores donne un concert, ce vendredi, à Houston, aux États-Unis, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale d'Angola.

L'événement, organisé par le Consulat général d'Angola à Houston, en coordination avec l'ambassade d'Angola aux États-Unis et avec le soutien des missions diplomatiques et consulaires accréditées dans ce pays, va marquer la fin du cycle des commémorations des 50 ans de l'indépendance nationale.

Selon une note du Consulat général d'Angola à Houston, Paulo Flores va chanter des tubes qui célèbrent la mémoire, l'identité et la résistance du peuple angolais, afin de renforcer le dialogue culturel avec les États-Unis d'Amérique.

« Le concert qui marque symboliquement la fin des célébrations aux États-Unis, met en lumière les valeurs historiques et culturelles qui unissent l'Angola et sa diaspora », lit-on dans la note.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Paulo Flores, l'un des plus grands noms de la musique lusophone contemporaine, se penche sur la promotion des rythmes nationaux, comme le semba et le kizomba, sur plusieurs scènes à travers le monde, interprétant les succès d'une carrière qui a commencé à Luanda, à la fin des années 1980. ASS/DF/LUZ

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.