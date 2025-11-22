Angola: Le Congrès d'Icolo e Bengo suggère l'inscription de kizomba au patrimoine culturel immatériel

Icolo e Bengo — Les participants au Congrès international de Kizomba ont recommandé, jeudi, dans la province d'Icolo e Bengo, l'intensification des travaux en cours afin de faire inscrire le kizomba sur la liste des patrimoines culturels immatériels auprès de l'UNESCO, selon la note finale de cet événement à laquelle a eu accès l'ANGOP.

Le congrès international a reconnu que ce style musical et de danse, d'origine angolaise, a atteint aujourd'hui un niveau très appréciable, et est écouté et pratiqué presque dans le monde entier, ce qui rend nécessaire son catalogage et son identification patrimoniale, indique le document.

L'événement, qui s'est déroulé du 18 au 20 novembre dans la municipalité de Sequele, province d'Icolo e Bengo, a rassemblé des musiciens, des chercheurs, des critiques angolais et 22 autres personnalités invités venues de France, du Canada, d'Angleterre, d'Espagne, du Brésil, du Portugal et des États-Unis.

Les congressistes, indique la note, ont également suggéré des politiques d'interaction et plus de soutien pour la création des conditions qui facilitent l'accès des pratiquants aux événements culturels institutionnels.

En plus, ils ont insisté sur la nécessité d'interactions pour une plus grande implication dans la production de « trips (excursions) », « covers (réenregistrements) » et autres spectacles de Kizomba.

Les artistes ont fait savoir que la Kizomba est un style musical issu de la fusion d'autres rythmes, en mettant l'accent sur le semba, le zouk et la rumba. Quant à la danse, elle trouve son origine dans les rythmes semba, kaduque et rebita, tous originaires d'Angola.

Selon les participants, la musique et la danse constituent des sources d'attraction en Angola, mais le coût élevé d'hébergement entrave le développement de ce secteur d'affaires.

Ils ont ensuite évoqué les difficultés pour obtenir des permis de travail et des visas, ce qui limite la participation des danseurs aux événements nationaux et internationaux.

Les congressistes se sont convenus de rendre hommage au producteur et compositeur Eduardo Paim pour avoir créé ce style musical.

À la fin, ils ont souhaité que soient reconnus comme pionniers les professeurs de danse Pedro Tomás « Mestre Pitchú » et Mucano Charles pour leur dévouement à l'expansion et à l'internationalisation du Kizomba.