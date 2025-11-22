Angola: TAAG lance l'application « FLYTAAG » pour l'achat de billets en ligne

Icolo e Bengo — La compagnie aérienne angolaise TAAG a lancé ce vendredi sa nouvelle application mobile, appelée FlyTAAG, disponible gratuitement pour les appareils Android et iOS, grâce à laquelle les utilisateurs peuvent acheter des billets et faire le check-in en ligne, a appris ANGOP aujourd'hui.

FlyTAAG intègre un ensemble de fonctionnalités : recherche et comparaison de vols, obtention de cartes d'embarquement numériques, notifications utiles et accès au service client.

L'application est disponible en portugais, en anglais et en français, garantissant ainsi une meilleure accessibilité aux passagers locaux et internationaux.

Selon un communiqué de presse de TAAG, cet outil modernise et simplifie l'expérience de voyage, permettant aux passagers d'accéder rapidement en ligne à divers services essentiels.

Parmi les fonctionnalités disponibles, les modes de paiement intégrés se distinguent, notamment la carte bancaire, Multicaixa Express et les options de référence Multicaixa, offrant aux passagers une plus grande autonomie, un confort accru et un choix plus large lors de l'achat de billets et autres services.

Le rapport indique qu'avec cette solution numérique, TAAG offre une alternative moderne et efficace pour la gestion des réservations, la consultation d'informations de voyage et l'accès aux services d'assistance via smartphones et tablettes.

« De nouvelles fonctionnalités sont prévues et seront progressivement intégrées aux futures mises à jour de l'application FlyTAAG », prévoit la compagnie aérienne nationale, selon le rapport.

Le lancement de l'application FlyTAAG représente une étape importante pour TAAG et renforce l'engagement de la compagnie en faveur de la digitalisation, de l'innovation et de la modernisation, dans le but d'améliorer constamment le service offert aux clients et passagers.

La présentation officielle de cette nouvelle solution a eu lieu à Luanda et a réuni des influenceurs numériques angolais. Cet événement a permis de présenter les fonctionnalités de l'application et de promouvoir l'accès aux services TAAG via les plateformes numériques auprès du grand public.

