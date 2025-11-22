Angola: Le ministère de l'Éducation renforce le programme d'autonomisation et d'apprentissage pour tous

Luanda — Le Ministère de l'Éducation a fait l'acquisition de 86 motos afin de faciliter le suivi, la supervision et l'inspection des programmes « Autonomisation des Filles et Apprentissage pour Tous » (PAT II) et « Éducation des Jeunes et des Adultes » (EJA).

Dans un premier temps, la ministre de l'Éducation, Luísa Grilo, a remis ce vendredi 30 motos aux directions provinciales et municipales de l'éducation à Luanda, afin de renforcer le suivi des programmes.

Lors de la cérémonie de remise des motos, Luísa Grilo a déclaré que ce renforcement des moyens logistiques visait à garantir le respect des programmes, qui ont notamment pour objectif d'offrir des opportunités éducatives aux citoyens n'ayant pas achevé leurs études primaires ou secondaires, ou n'ayant jamais été scolarisés.

Selon la ministre, ces motos symbolisent la mobilisation, la mobilité et la capacité d'adaptation - des atouts essentiels à la réussite des programmes et à celle des animateurs, qui pourront désormais se rendre dans les zones reculées, surmonter les obstacles géographiques et garantir l'accès à l'éducation pour tous.

« Nous croyons que l'éducation est un droit fondamental et un puissant outil de transformation des vies », a-t-elle déclaré.

La gouverneure a réaffirmé que l'octroi de ces ressources représente une avancée significative pour le renforcement des capacités de suivi et d'accompagnement des plus de sept mille classes et du travail de plus de 19 000 animateurs.

Elle a exprimé sa profonde gratitude à la Banque mondiale pour son soutien aux projets dans le domaine de l'éducation.