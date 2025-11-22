Cote d'Ivoire: PADEV 2025 - Roger Bango honoré d'un Doctorat Honoris Causa à Kigali

21 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par serges n'guessant

Kigali a accueilli le 17 novembre 2025 la 20e édition du Prix Africain du Développement (PADEV), un rendez-vous devenu incontournable pour célébrer celles et ceux qui, par leurs actions, contribuent à transformer le continent. A cette occasion, l'Ivoirien Roger Bango s'est vu décerner un Doctorat Honoris Causa par la Blockchain University of Florida.

Cette haute distinction, parmi les plus symboliques du monde académique, vient saluer un parcours engagé au service de la valorisation des talents africains. À travers la Fondation Roger Bango, le lauréat a initié plusieurs programmes structurants dédiés à la formation, à l'appui technique, ainsi qu'à la promotion culturelle. Son action a permis à des centaines d'artisans, créateurs et jeunes entrepreneurs d'accroître leur autonomie économique tout en préservant l'authenticité du savoir-faire local.

Dans son allocution, le récipiendaire a dédié ce sacre à ceux qui l'inspirent :

« Recevoir la dignité de Doctor Honoris Causa de la Blockchain University of Florida est un immense honneur. Mais ce titre est avant tout celui de nos artisans et de notre jeunesse. Ils créent, ils innovent, ils perpétuent nos traditions. Chaque artisan accompagné est une pierre ajoutée à l'édifice d'une Afrique prospère. »

Contrairement aux doctorats obtenus à l'issue de recherches universitaires, le Doctorat Honoris Causa est une reconnaissance sociétale. Le terme latin honoris causa « pour la cause de l'honneur » rappelle que cette distinction est attribuée à des personnalités dont l'impact dépasse les frontières disciplinaires. En honorant Roger Bango, le PADEV 2025 souligne la place stratégique de l'artisanat et des industries créatives dans le développement durable de l'Afrique.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

