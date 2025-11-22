Cote d'Ivoire: Lakota - L'ONG Femme en Action crée le comité « TOP FILLE » pour lutter contre la précarité menstruelle

L'Organisation non gouvernementale Femme en Action a marqué une nouvelle avancée dans son engagement en faveur des droits des femmes et des enfants. Le samedi 15 novembre 2025, l'ONG a organisé à Lakota-Commerce une importante séance de renforcement des capacités destinée aux enseignants du primaire, afin de transformer les écoles en espaces de confiance, de sécurité et de dignité pour les jeunes filles confrontées à la question des menstruations.

Cette initiative, soutenue financièrement par Speak Up Africa à travers le projet panafricain Voix Essentielles, a réuni 23 enseignants issus de l'Inspection de l'Enseignement Préscolaire et Primaire (IEPP) Lakota-Commerce, dont 20 institutrices et trois instituteurs. L'objectif de cette session était d'outiller efficacement le personnel éducatif pour mieux accompagner les fillettes dès l'apparition de leurs premières règles, un sujet encore largement entouré de tabous dans de nombreuses communautés.

Animée par Mme Nadège Kouadio, vice-présidente de l'ONG et spécialiste en Éducation Complète à la Sexualité (ECS), la formation s'inscrit dans la continuité d'actions déjà menées par l'organisation. En octobre dernier, une première session similaire avait été organisée à Divo au profit de 23 enseignants. Pour Mme Kouadio, l'enjeu est double : d'une part, briser le silence et les préjugés qui entourent les règles ; d'autre part, encourager l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène menstruelle, aussi bien en milieu scolaire que familial.

Un volet essentiel de cette formation a porté sur l'implication nécessaire des garçons dans la lutte contre la stigmatisation. « Leurs moqueries sont souvent à l'origine de la honte, du repli sur soi et parfois de l'abandon scolaire des fillettes. Il est essentiel de les sensibiliser pour qu'ils deviennent des protecteurs plutôt que des vecteurs de stigmatisation », a insisté Mme Kouadio. Ainsi, le programme vise les élèves des deux sexes, âgés de 8 à 14 ans, afin de favoriser un climat scolaire plus sain et respectueux.

Moment fort de la rencontre, un comité local baptisé « TOP FILLE » a été officiellement mis sur pied. Composé des enseignants formés, ce nouveau cadre aura pour mission d'assurer la continuité des actions de sensibilisation sur l'hygiène menstruelle, de lutter durablement contre la précarité menstruelle et de contribuer à la prévention des grossesses précoces au sein des établissements scolaires de la région de Lakota.

À travers ce dispositif, l'ONG Femme en Action confirme son engagement féministe et son ambition de renforcer les compétences locales pour permettre à chaque enfant, et particulièrement aux jeunes filles, de grandir dans la dignité, la confiance et l'égalité des chances.