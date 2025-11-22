Cote d'Ivoire: Mondial 2030 - Mahama Coulibaly coopté pour une réflexion sur la compétition

Ancien membre du Comité d'organisation de la Can 2023 en Côte d'Ivoire, Mahama Coulibaly participe, en ce moment, à la première édition du Congrès international Meds-cup, les 20 et 21 novembre, à l'Est de Salé, au Maroc.

Ce congrès inédit s'inscrit dans la dynamique exceptionnelle suscitée par l'attribution conjointe de l'organisation de la Coupe du monde 2030 au Maroc, à l'Espagne et au Portugal. Un trio méditerranéen qui marque un tournant historique dans l'organisation des grands événements sportifs mondiaux. C'est pourquoi le Meds-cup entend en faire un espace d'analyse, de réflexion et d'innovation autour des dimensions culturelles, sociales, économiques et environnementales du sport.

Expert en marketing, management du sport et en urbanisme publicitaire, président du Think tank Sport Lab Africa, Mahama Coulibaly présentera une « étude sur la cohésion sociale générée par l'accueil de l'événement dans les pays hôtes et la mobilisation des générations ». Il analysera comment ces événements renforcent l'unité, la participation citoyenne et l'image du pays.

Mahama Coulibaly partira sûrement de l'expérience ivoirienne lors de la Can 2023 dont il a été un acteur clé au début, pour montrer que les grands événements sportifs constituent aujourd'hui des leviers de cohésion et de mobilisation sociétale.

Ce sera pareil pour tous les experts sollicités par l'école supérieure de technologie de l'Est Salé, organisatrice de ce Meds-cup. Ils exploreront les enjeux de la Coupe du monde 2030.

L'objectif principal de ce rendez-vous est d'analyser les dynamiques culturelles, sociétales, économiques et technologiques du Mondial 2030, tout en mettant en lumière son rôle de catalyseur de cohésion, d'inclusion, d'innovation et de durabilité.