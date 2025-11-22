Cote d'Ivoire: Cyclisme - Yasmina Diawara roule pour la protection du climat

En parallèle à la Cop 30 à Belém, au Brésil (du 10 au 21 novembre 2025), Affoué Yasmine Diawara, la jeune ivoirienne qui veut faire le tour du continent à vélo, a sillonné les rues d'Abidjan.

Au contact de la bulle ultra carbonée de la capitale économique ivoirienne, la jeune femme de 34 ans, amoureuse de la nature, voulait, à travers cette activité, attirer l'attention des pouvoirs publics pour l'adoption d'un plan d'action en faveur des transports verts dans les agglomérations. Yasmina Diawara, qui s'est mise dans la peau d'une livreuse à vélo, veut surtout des actions en faveur de la réduction de l'impact du changement climatique sur la société ivoirienne.

Elle a commencé son périple, le mardi 28 octobre, à Marcory. Ce projet de livraison à vélo, selon elle, est une continuité de son projet global Wiri (Where innovation rises) lancé en juin dernier. Un bike trip devant relier Korhogo à Cape Town, en Afrique du Sud, pour promouvoir le dividende démographique et l'innovation sociale, qui a été suspendu à l'étape du Nigeria.

Yasmine Diawara, après plus de 1600 km, en raison de la dégradation soudaine de l'état de santé de son père, a dû rentrer dare-dare. « C'est donc de retour à Abidjan que j'ai choisi de poursuivre autrement : en continuant à faire vivre l'esprit de Wiri à travers une immersion dans le métier de livreuse à vélo », confie-t-elle. Cette nouvelle étape, selon elle, est une manière concrète de transformer le plaidoyer en action, de défendre la mobilité durable et de rappeler qu'en Afrique, chaque défi peut devenir une opportunité de se dépasser pour le bien collectif.