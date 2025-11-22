Congo-Kinshasa: Qatar-RDC - 6 accords bilatéraux signés à Kinshasa

En séjour à Kinshasa, l'Émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, et le Président congolais, Félix Tshisekedi, ont présidé vendredi 21 novembre 2025 la cérémonie de signature de six accords bilatéraux par leurs ministres concernés.

Les protocoles d'accord signés à Kinshasa portent sur :

le domaine des ports, entre Qatar Ports Management Company "Mwani Qatar " de l'État du Qatar et l'Office National des Transports (ONATRA Sa) de la République démocratique du Congo.

le domaine juridique, entre le ministère de la justice de l'État du Qatar et le ministère de la justice de la RDC.

l'exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et passeports spéciaux de la RDC et de l'État du Qatar.

la coopération dans les domaines de la jeunesse et du sport entre le gouvernement de l'État du Qatar et le gouvernement de la RDC.

l'établissement de consultations politiques sur des questions d'intérêt mutuel entre le ministère des Affaires étrangères de l'État du Qatar et le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie et de la diaspora congolaise de la RDC.

Un Mémorandum d'entente entre le Fonds du Qatar pour le développement dans l'État du Qatar et le ministère des Affaires sociales, action humanitaire et solidarité de la RDC, relatif au soutien apporté au projet de réponse d'urgence multisectorielle en RDC/Sud-Kivu, a aussi été signé.

Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani est arrivé vendredi 21 novembre dans la matinée à Kinshasa pour une visite officielle.

Cette visite intervient après la signature, début septembre 2025, de lettres d'intention avec la société qatarie Al Mansour Holding, portant sur un portefeuille de 21 milliards USD.