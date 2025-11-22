Congo-Kinshasa: La police de Beni dotée de 5 nouveaux véhicules 4x4

La Police nationale congolaise (PNC)/ ville de Beni a reçu des engins roulants du gouvernement congolais. Il s'agit de cinq jeeps land cruiser, qui ont été présentés ce vendredi 21 novembre lors d'une parade spéciale présidée par le commissaire provincial de la police au Nord-Kivu.

Cette dotation vise à faciliter la mobilité des troupes afin de mieux sécuriser la population et ses biens.

A cette occasion, le commissaire divisionnaire adjoint, Dieudonné Makambo, a invité ses éléments à redoubler d'efforts dans leur travail de sécurisation de la population :

« Notre hiérarchie, le commissariat général, le ministre national de l'intérieur à travers le commissariat général a doté nos éléments des tenues et a mis à notre disposition des véhicules. Ça c'est pour sécuriser avec la population et leurs biens"

Lors de cette parade, le commissaire provincial de la police a également annoncé la période de courtoisie routière, qui ira du 15 décembre 2025 au 15 janvier 2026.