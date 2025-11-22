Congo-Kinshasa: Projet Rocades - Le gouvernement accentue l'indemnisation des personnes affectées

21 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Commission interministérielle en charge du tracé des routes de rocades a intensifié, en ce mois de novembre, l'opération d'indemnisation des personnes affectées par ce projet.

'information a été communiquée ce vendredi 21 novembre dans un communiqué parvenu à Radio Okapi.

Cette opération concerne les personnes dont les dossiers sont complets et conformes, ayant négocié avec la commission entre décembre 2024 et août 2025. Selon le secrétaire général aux Infrastructures et Travaux publics, la programmation des paiements se fait de manière progressive.

« Les personnes affectées par le projet, alignées pour des indemnisations, sont contactées par la commission interministérielle qui communique à chacune la date des opérations de paiement, le lieu et les documents requis », a expliqué Georges Koshi.

La commission a également rappelé aux bénéficiaires que ses services poursuivent la constitution des dossiers à transmettre au ministère des Affaires foncières.

« La Commission interministérielle réaffirme son engagement à indemniser équitablement toutes les personnes affectées par ce projet », a conclu Georges Koshi.

Cette commission d'expropriation regroupe les ministères des Infrastructures et Travaux publics, des Affaires foncières, de l'Urbanisme et Habitat, de l'Aménagement du territoire, ainsi que des experts de l'Hôtel de ville de Kinshasa et des structures publiques spécialisées comme l'Agence congolaise des Grands travaux (ACGT).

