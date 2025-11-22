Congo-Kinshasa: Environ 13 000 habitants d'Irumu en difficulté d'accès à l'eau potable

21 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Plus de treize mille habitants d'Irumu-Centre font face à de graves difficultés d'accès à l'eau potable. Selon les autorités sanitaires locales, les quatre points d'eau actuellement aménagés sont largement insuffisants pour répondre aux besoins d'une population composée de déplacés, de retournés et de résidents. Faute de mieux, de nombreux ménages sont contraints de s'approvisionner directement dans la rivière.

Situé à environ 50 kilomètres de Bunia, Irumu-Centre connaît depuis plusieurs mois un mouvement progressif de retour des familles qui avaient fui les violences armées. La localité se repeuple, cependant les infrastructures de base, elles, peinent à suivre cette évolution.

Dans cette entité, qui abrite le chef-lieu du territoire d'Irumu, seules quatre bornes-fontaines, installées par la Régie de distribution d'eau (REGIDESO) et l'ONG internationale ALIMA, desservent une population de plus en plus importante. Leur capacité est nettement insuffisante.

Résultat : pour les familles les plus démunies, incapables de payer un bidon de 20 litres à 200 francs congolais (0,08 USD), il ne reste qu'une solution : se tourner vers la rivière.

Cette pratique expose directement les habitants à des maladies d'origine hydrique, notamment la fièvre typhoïde, dont les cas sont en hausse dans la zone.

Au centre de santé d'Irumu, l'infirmier titulaire, Jean-Pierre Bungamuzi, se dit préoccupé. « Nous recevons en moyenne une trentaine de patients souffrant de typhoïde chaque semaine », alerte-t-il, tout en appelant à une intervention urgente des autorités et partenaires humanitaires.

"Nous demandons aux personnes de bonne volonté de nous venir en aider en construisant d'autres sources d'eau potable en vue d'aider la population d'Irumu".

Face à cette situation, les besoins en infrastructures hydrauliques sont plus que jamais pressants, dans une localité où le retour progressif des populations doit s'accompagner d'un renforcement des services sociaux de base.

