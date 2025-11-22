Sénégal: Michel Muvudi décoré Docteur honoris causa à Dakar

Le Congolais Michel Muvudi a été élevé, mercredi 19 novembre, au rang de Docteur honoris causa par l'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée (IARPA) à Dakar, au Sénégal.

Ce titre honorifique lui a été décerné pour son accompagnement de plusieurs acteurs et organisations africaines, ainsi que pour sa vision transformatrice à travers son Groupe CIDE Solidarité.

L'institution salue également son travail sur les économies positives et solidaires, mettant au coeur le capital humain et la jeunesse africaine.

Le lauréat voit dans cette distinction un appel au devoir pour le changement de la société. Michel Muvudi a été décoré aux côtés d'autres éminents acteurs congolais, dont Jean-Marie Kayembe, recteur de l'Université de Kinshasa (UNIKIN).

À Dakar, il a également été reçu par l'ambassadeur de la RDC au Sénégal, Christophe Muzungu, qui a salué son engagement en faveur du développement du pays et de sa jeunesse.

Michel Muvudi rejoint ainsi une liste prestigieuse de docteurs honoris causa comprenant notamment :

Albert Ouédraogo, ancien Premier ministre du Burkina Faso ;

Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali ;

Henri Marie Dondra, ancien chef du gouvernement centrafricain ;

ainsi que de nombreux autres décideurs et chercheurs africains.

Avant cette décoration, ce médecin congolais avait déjà été honoré par la Chancellerie des ordres nationaux de la Présidence de la République, recevant deux médailles d'or civique et scientifique pour son travail dans la promotion des valeurs et ses contributions scientifiques.