Congo-Kinshasa: Comment faire face au débordement des eaux en cette saison pluviale ?

Les pluies diluviennes continuent de paralyser la ville de Kinshasa. Même des zones réputées bien aménagées comme la commune de la Gombe sont submergées, avec des artères telles que le boulevard du 30 Juin. Les alentours du Palais du Peuple transformés en un lac artificiel. Dans plusieurs communes telles que Limete, Ndjili, Matete, Lemba, Bandalungwa, Masina, les routes sont impraticables, les maisons envahies par les eaux et les habitants contraints de marcher dans une eau boueuse chargée d'ordures. - Comment faire face à cette situation ?

Jody Nkashama s'entretient sur ce sujet Ir Michel Uyumbu, président de la Corporation des ingénieurs BTP.