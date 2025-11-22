Congo-Kinshasa: Lualaba - Effondrement d'un pont de fortune sur le site minier de Kalondo faisant mort d'hommes

L'effondrement meurtrier d'un pont de fortune sur le site minier de Kalando, dans le Lualaba, le 15 novembre dernier. Des dizaines des creuseurs artisanaux ont été piégés lorsque le pont qu'ils empruntaient quotidiennement s'est effondré.

Selon le service d'encadrement des mines artisanales (SAEMAPE), la panique aurait été provoquée par des coups de feu tirés par des militaires chargés de sécuriser la zone. Les premiers bilans contredisent encore les déclarations officielles. Une source de l'agence minière artisanale, interrogée, évoque 49 morts et une vingtaine de blessés dans un état critique, acheminés vers plusieurs structures sanitaires déjà saturées de Kolwezi. Le ministre provincial de l'Intérieur, Roy Kaumba, avance désormais 32 victimes confirmées. Un débat houleux se fait sur la toile au sujet de la présence des militaires sur ce site.

Martin Fayulu lance un appel au dialogue inclusif pour ramener la paix en RDC

L'appel au dialogue national inclusif qui demeure la voie salutaire pour obtenir la cohésion nationale et contre tout projet de balkanisation de la RDC. C'est la position de Martin Fayulu qui dans son dernier message à la nation a demandé au chef de l'État Félix Tshisekedi de convoquer urgemment ces assises. D'après le leader de l'ECIDE, la solution à cette crise ne viendra pas d'un accord extérieur. Mais en réaction, certains acteurs politiques rejettent cette proposition.

Conséquences des pluies diluviennes à Kinshasa

La dernière pluie diluvienne a causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Trois morts ont été signalés à Kimbanseke, un décès à Mont-Ngafula, et plusieurs maisons submergées à Bandalungwa. Des routes ont été ravagées par des érosions, les édifices de l'Université de Kinshasa sont menacés par des têtes d'érosion et cette pluie a rendu la circulation difficile.

Invités :

Jacques Furahisha, directeur général de la Radio Ndenga FM, un organe de presse basé à Kalemie (Tanganyka) ;

Jerry Nguwa, rédacteur en chef du media en ligne hapamedia.net ;

Professeur Daddy Salhe, analyste politique.

