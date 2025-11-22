Sénégal: Ramadan 2026 au Sénégal - Le compte à rebours lancé à 90 jours

21 Novembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

La Commission Nationale de Concertation sur le Croissant Lunaire (CONACOC) s'est réunie ce jeudi 20 novembre 2025 dans les locaux de la Radio Télévision Sénégalaise (RTS) pour procéder à l'observation traditionnelle du croissant lunaire marquant l'entrée dans un nouveau mois du calendrier hégirien.

Au terme de la séance d'observation et après analyse de l'ensemble des informations transmises par les 485 représentants déployés dans les différentes localités du pays, la Commission a confirmé qu'aucun croissant lunaire n'a été aperçu sur l'ensemble du territoire sénégalais.

La décision a été prise en accord avec les familles religieuses, ainsi qu'avec les imams des 14 régions et des 46 départements du Sénégal, conformément aux procédures habituelles de concertation et de vérification.

Ainsi, le premier jour du mois lunaire de Maamou Koor, également appelé Djummahd al Akhira, est fixé au samedi 22 novembre 2025.

Selon la Commission, cette date marque également une étape importante dans le calendrier religieux : le Sénégal se trouve désormais à 90 jours du mois béni de Ramadan.

