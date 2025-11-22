Sénégal: Le Premier ministre Ousmane Sonko ouvre la 76e réunion extraordinaire du Comité des ministres de l'ASECNA à Dakar

21 Novembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a procédé ce vendredi 21 novembre 2025 à l'ouverture officielle de la 76e réunion du Comité des ministres de l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), réunie en session extraordinaire dans la capitale sénégalaise.

Dans son allocution, le Chef du Gouvernement a réaffirmé l'engagement constant du Sénégal en faveur du renforcement des capacités africaines dans la gestion des infrastructures critiques, en particulier dans le secteur hautement stratégique de la navigation aérienne. Il a, à cet égard, salué la vision et le leadership du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui oeuvre pour une Afrique souveraine et pleinement maîtresse de ses outils technologiques et institutionnels.

Ousmane Sonko a également insisté sur la nécessité d'une planification stratégique ambitieuse et adaptée à un contexte mondial marqué par l'accélération des défis technologiques, environnementaux et sécuritaires. Il a assuré que le Sénégal, en tant que pays hôte du siège de l'ASECNA, restera un partenaire fiable, engagé et déterminé à soutenir l'agence dans l'accomplissement de ses missions.

Cette session extraordinaire devrait permettre aux ministres de l'ASECNA d'examiner plusieurs dossiers prioritaires pour l'avenir de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar.

