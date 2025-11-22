En ce 21 novembre 2025, les communautés côtières du Sénégal célèbrent la Journée mondiale de la pêche dans un contexte de profonde crise. L'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal (UNAPAS), engagée aux côtés de la CONAPED, déplore l'appauvrissement accéléré des ressources halieutiques, les conflits récurrents entre pêcheurs et l'incursion de navires industriels dans les zones réservées à la pêche artisanale. Ces intrusions, souvent violentes, se soldent par la destruction d'engins, des chavirements de pirogues et parfois des pertes en vies humaines.

L'organisation pointe également un grave déficit de dialogue avec le ministère des Pêches, accusé de prendre des décisions sans consulter les professionnels, comme la récente hausse des tarifs des certificats de salubrité. Une situation jugée préoccupante pour la cogestion, longtemps citée en exemple dans la sous-région.

S'appuyant sur la dernière publication officielle, l'UNAPAS s'alarme de la présence de 122 navires industriels dans les eaux sénégalaises, dont plus de 110 chalutiers. Le chalutage de fond, technique décriée pour ses effets dévastateurs sur les écosystèmes, fait peser une menace directe sur la sécurité alimentaire des populations. L'UNAPAS s'inquiète aussi de la concurrence des senneurs opérant à moins de 3 miles, ciblant les mêmes petits pélagiques que les pirogues artisanales.

L'union rappelle les engagements des autorités : repousser les navires industriels au-delà de 12 miles, auditer la flotte, publier les licences et protéger strictement la zone artisanale. Elle réitère ses exigences : bannir le chalutage de fond, garantir une gestion durable des ressources et défendre les métiers de la mer.

Depuis Cayar, l'UNAPAS appelle à une « solidarité agissante » et souhaite une JMP 2025 porteuse d'espoir pour tous les pêcheurs artisanaux. « Halte au chalutage de fond ! Oui à la protection de la bande côtière ! »