Sénégal: BRVM - Le titre VIVO Energy Côte d'Ivoire réalise la meilleure performance de hausse de cours en fin de semaine.

A l'issue de la séance de cotation de ce vendredi 21 novembre 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre VIVO Energy Côte d'Ivoire a réalisé la meilleure performance en matière de hausse de cours avec 7,47%.

Le cours de cette valeur est passée de 1405 FCFA la veille à 1 510 FCFA ce 21 novembre 2025, soit une augmentation de 105 FCFA. Au terme du troisième trimestre 2025, le résultat net après impôts de la société Vivo Energy Côte d'Ivoire, a enregistré une augmentation de 45% par rapport au troisième trimestre 2024, selon le rapport d'activité établi par la direction cette entreprise. C'est cette performance que les investisseurs ont plébiscitée.

La tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi logiquement occupée par Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 1 510 FCFA), suivi respectivement par les titres BICB Bénin (plus 5,05% à 5 200 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (plus 3,85% à 20 250 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 3,04% à 11 850 FCFA), et Uniwax Côte d'Ivoire (plus 2,80% à 1 470 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (moins 5,25% à 27 005 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 4,38% à 15 300 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 4,35% à 1 100 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 2,31% à 1 480 FCFA) et AGL Côte d'Ivoire (moins 1,67% à 1 475 FCFA).

La capitalisation du marché des actions a baissé de 5,107 milliards, à 13 274,158 milliards FCFA contre 13 279,265 milliards FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle enregistre une hausse de 4,968 milliards, en passant de 10 665,310 milliards FCFA la veille à 10 670,278 milliards FCFA ce 21 novembre 2025.

La valeur totale des transactions s'est établie à 1, 200 milliards FCFA contre 1,225 milliard FCFA la veille. Les indices sont encore dans une situation contrastée. L'indice BRVM Composite a ainsi baissé de 0,04% à 344,28 points contre 344,42 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est en légère hausse de 0,02% à 165,06 points contre 165,02 points précédemment. En revanche, l'indice BRVM Prestige a régressé de 0,74% à 140,64 points contre 1141,69 points la veille.