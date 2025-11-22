Sénégal: BRVM - Le titre VIVO Energy Côte d'Ivoire réalise la meilleure performance de hausse de cours en fin de semaine.

21 Novembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

A l'issue de la séance de cotation de ce vendredi 21 novembre 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre VIVO Energy Côte d'Ivoire a réalisé la meilleure performance en matière de hausse de cours avec 7,47%.

Le cours de cette valeur est passée de 1405 FCFA la veille à 1 510 FCFA ce 21 novembre 2025, soit une augmentation de 105 FCFA. Au terme du troisième trimestre 2025, le résultat net après impôts de la société Vivo Energy Côte d'Ivoire, a enregistré une augmentation de 45% par rapport au troisième trimestre 2024, selon le rapport d'activité établi par la direction cette entreprise. C'est cette performance que les investisseurs ont plébiscitée.

La tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi logiquement occupée par Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 1 510 FCFA), suivi respectivement par les titres BICB Bénin (plus 5,05% à 5 200 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (plus 3,85% à 20 250 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 3,04% à 11 850 FCFA), et Uniwax Côte d'Ivoire (plus 2,80% à 1 470 FCFA).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (moins 5,25% à 27 005 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 4,38% à 15 300 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 4,35% à 1 100 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 2,31% à 1 480 FCFA) et AGL Côte d'Ivoire (moins 1,67% à 1 475 FCFA).

La capitalisation du marché des actions a baissé de 5,107 milliards, à 13 274,158 milliards FCFA contre 13 279,265 milliards FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle enregistre une hausse de 4,968 milliards, en passant de 10 665,310 milliards FCFA la veille à 10 670,278 milliards FCFA ce 21 novembre 2025.

La valeur totale des transactions s'est établie à 1, 200 milliards FCFA contre 1,225 milliard FCFA la veille. Les indices sont encore dans une situation contrastée. L'indice BRVM Composite a ainsi baissé de 0,04% à 344,28 points contre 344,42 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est en légère hausse de 0,02% à 165,06 points contre 165,02 points précédemment. En revanche, l'indice BRVM Prestige a régressé de 0,74% à 140,64 points contre 1141,69 points la veille.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.