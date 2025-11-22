Afrique: Lancement de la 5e édition du AYuTe Africa Challenge Sénégal - La jeunesse au coeur de la révolution agricole

21 Novembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou MBAYE

Le AyuTe Africa Challenge a été lancé officiellement ce vendredi, 21 novembre 2025 à Dakar lors d'un événement qui a rassemblé jeunes entrepreneurs, partenaires publics, bailleurs et médias.

Porté par Heifer International Sénégal et appuyé par le ministère en charge de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage (Masae), le concours entre dans sa cinquième année avec pour ambition de faire émerger des solutions agritech capables de renforcer la souveraineté alimentaire du pays.

Dans son allocution, le Dr Dame Sow, représentant le Masae, a salué la trajectoire du programme lancé en 2021 et son rôle de « pépinière de talents ». Le ministère a réaffirmé que la souveraineté alimentaire « n'est pas un slogan, c'est une mission nationale ».

Il a insisté sur la place centrale des coopératives agricoles comme levier de transformation structurelle du monde rural : fédération des producteurs, mutualisation des efforts, facilitation de l'accès aux marchés et renforcement de la résilience face aux aléas climatiques.

Le ministère a appelé à une agriculture « moderne, productive, inclusive et durable », portée par la science, l'innovation et la coopération entre acteurs publics, privés et associatifs. Le dépôt des candidatures commence ce vendredi, 21 novembre 2025 jusqu'au 15 janvier 2026.

Chiffres et retombées du programme

Le directeur pays de Heifer International Sénégal, Dr Daouda Ndao, a dressé un bilan chiffré de l'impact d'AyuTe au Sénégal : 20 lauréats sénégalais depuis 2022 ; plus de 100 000 dollars de prix distribués sous forme de dons ; plus de 60 jours de formation cumulés ; bootcamps intensifs, mentorat et accompagnement via des réseaux d'incubateurs.

Parmi les bénéficiaires précédents figurent des start-ups comme Pastolait, Aar Mbaye Mi, Cactus Innovation Tech, Vege-Trik, Sotilma ou SEDAP Tech, illustrant la diversité des solutions de l'élevage aux technologies agricoles en passant par la transformation et la chaîne logistique.

La 5e édition se déroulera sous le thème « Innover pour nourrir l'avenir : les jeunes agripreneurs au coeur de la révolution coopérative agricole communautaire ». Les priorités annoncées sont, entre autres, la création d'emplois durables pour les jeunes et les femmes rurales, le renforcement de la résilience des systèmes alimentaires face aux aléas climatiques et aux chocs de marché.

Heifer et ses partenaires comptent mettre l'accent sur le passage à l'échelle des projets viables et sur la connexion des lauréats aux marchés nationaux et régionaux, pour transformer prototypes et pilotes en entreprises pérennes.

Le représentant du Masae et le directeur pays de Heifer ont lancé un appel conjoint aux jeunes, aux incubateurs, aux coopératives et aux partenaires financiers à s'engager massivement à soutenir la montée en compétences des porteurs de projets et consolider les synergies public-privé.

