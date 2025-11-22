Afrique: L'OCDE note une progression continue au 3e trimestre 2025

Le commerce de marchandises a continué de progresser au troisième trimestre 2025 dans la plupart des économies du G20 pour lesquelles des données sont disponibles, les exportations et les importations enregistrant une croissance modérée par rapport au T2 2025.

Selon le communiqué, les échanges de marchandises de l'Union européenne se sont renforcés, les exportations progressant de 3.2 % et les importations de 2.9 %, ce qui représente le troisième trimestre consécutif de hausse. Les exportations, précise-t-on, ont fortement augmenté en France (+6.5 %) et en Italie (+4.5 %), principalement grâce aux produits aéronautiques en France et aux équipements de transport et produits pharmaceutiques en Italie.

En Allemagne, les exportations et les importations ont augmenté de 2.8 % et 3.7 %, respectivement. Au Royaume-Uni, les exportations ont légèrement diminué tandis que les importations ont fortement augmenté dans les secteurs de l'aéronautique et des véhicules automobiles.

En Asie de l'Est, le commerce de marchandises a affiché des résultats contrastés. La Corée a enregistré une forte croissance de ses exportations (+4.8 %) et de ses importations (+4.9 %), tirée par une demande soutenue en semi-conducteurs et en automobiles.

À l'inverse, le Japon a connu un recul de ses exportations (-1.6 %) et de ses importations (-2.0 %), la baisse des ventes de voitures et de produits médicaux ayant pesé sur ses performances à l'exportation.

En Chine, les exportations de marchandises ont reculé de 0.7 %, tandis que les importations ont augmenté de 3.8 % grâce à une demande accrue d'avions, de circuits intégrés et d'autres produits de haute technologie. Sur le continent américain, la plupart des économies disposant de données ont enregistré une croissance positive. Les exportations mexicaines, notamment grâce à la hausse des livraisons de machines mécaniques et électriques, ont progressé de 3.3 %.

L'Argentine a enregistré une hausse de 10.6 % de ses exportations, alimentée par les produits agricoles et pétroliers. De même, les exportations ont progressé de 4.3 % au Brésil, les importations ayant également augmenté en raison de la hausse des achats de navires, de combustibles minéraux et d'engrais.

Les exportations et les importations de services ont continué de croître au T3 2025 dans la plupart des pays pour lesquels des données sont disponibles. Les voyages ont été un moteur essentiel du commerce des services dans plusieurs économies européennes au T3 2025. En France, les exportations et les importations de services ont augmenté respectivement de 3.6 % et 5.2 %, soutenues en partie par la vigueur des voyages et des autres services aux entreprises.

En Allemagne, les exportations de services ont augmenté de 1.0 % grâce à la hausse des recettes liées aux voyages, tandis que les importations ont reculé de 0.7 %. En Italie, les exportations de services ont enregistré une légère hausse et les importations ont augmenté de 3.0 %, en partie grâce à l'augmentation des dépenses de voyage à l'étranger. Le Royaume-Uni a vu ses exportations et ses importations augmenter, la croissance des exportations ayant été soutenue par la hausse des revenus provenant des services de propriété intellectuelle. Au Japon, les exportations de services ont fortement baissé (-5.8 %), en raison de la chute des recettes liées aux voyages et de la baisse des revenus provenant des services financiers et des autres services aux entreprises.

À l'inverse, les exportations de services ont fortement progressé en Corée (+6.1 %), grâce à l'augmentation des recettes liées aux voyages, et en Chine (+6.2 %), soutenues par les voyages, la construction, les services de propriété intellectuelle et les autres services aux entreprises. L'Inde et le Brésil ont également enregistré une forte croissance de leurs échanges de services, avec des exportations en hausse de 2.0 % et 4.3 %, respectivement.