Afrique: Sûreté de la navigation aérienne en Afrique L'appel du Premier ministre Ousmane Sonko à l'Asecna

Le premier ministre Ousmane Sonko a ouvert le 21 novembre 2025 à Dakar, les travaux de la 76e réunion du Comité des ministres de l'Agence pour la sécurité de l'aviation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna). Selon la Primature, cette session se tient dans un contexte continental marqué par un regain de volonté d'intégration et de souveraineté institutionnelle.

Pour le Premier Ministre, les travaux de cette session témoignent de la volonté renouvelée des États membres d'orienter l'Asecna vers l'excellence et l'innovation. De même que « l'examen du Plan d'Orientations Stratégiques (Pos 2026-2035) et du Plan de services et équipements (Pse 2026-2030) traduit une démarche lucide et responsable ».

« Le Sénégal, fidèle à sa vocation panafricaine, demeure profondément attaché à la cause de la coopération technique et à la souveraineté institutionnelle du continent. Notre pays continuera d'abriter et de soutenir les organisations communautaires qui incarnent la solidarité et la souveraineté africaines », a rassuré le Chef du Gouvernement. Il rappelle le rôle pivot du Sénégal, État-hôte du siège de l'Agence, acteur moteur de sa diplomatie aéronautique, et partenaire constant dans la mise en oeuvre de ses programmes de modernisation.

«Face aux « évolutions rapides des technologies aéronautiques, des services satellitaires et de l'intelligence artificielle », l'Asecna doit rester en première ligne pour garantir une navigation aérienne moderne, sûre et souveraine », a déclaré le Premier ministre.

Le Chef du Gouvernement assure que le Sénégal restera, en tant que pays hôte, un partenaire engagé, loyal et déterminé à accompagner l'Asecna dans la réalisation de sa mission stratégique. D'autant que l'Agence, référence mondiale dans la gestion intégrée des espaces aériens multinationaux, se doit de relever les défis de la transformation numérique, de la sûreté aérienne et de la durabilité environnementale.