Sénégal: Le Port autonome de Dakar annule les pénalités et les frais de stockage de conteneurs appartenant au Mali

Dakar — Le Port autonome de Dakar a annulé les pénalités et les frais de stockage de marchandises appartenant au Mali, pour une période de trois mois, afin d'aider à les convoyer à Bamako, a annoncé, vendredi, son directeur général, Waly Diouf Bodiang.

"Nous avons pris la mesure forte d'annuler les pénalités et les frais d'emmagasinage des conteneurs appartenant au Mali au Port autonome de Dakar", a déclaré M. Bodiang.

Il a rendu publique cette décision en recevant la visite de personnalités maliennes, dont la ministre des Transports et des Infrastructures, Dembélé Madina Sissoko.

Selon Waly Diouf Bodiang, cette mesure a été prise pour permettre aux commerçants maliens de convoyer vers leur pays des centaines de conteneurs stockés au Port autonome de Dakar depuis plusieurs semaines.

"Plus de 80 % des échanges terrestres entre nos deux pays transitent par les plateformes logistiques et portuaires sénégalaises", a-t-il signalé, parlant d'une "interdépendance économique" entre le Mali et le Sénégal.

Le vice-président de la chambre de commerce de Bamako, Mamadou Kouyaté, s'est réjoui de l'annulation des pénalités et des frais de stockage des marchandises appartenant au Mali.

"Nous avons constaté, chez les ministres chargés des Pêches et de l'Économie maritime, des Transports terrestres et aériens, et le directeur général du Port autonome de Dakar, un engagement indéfectible en faveur de l'application des mesures prises par les plus hautes autorités du Sénégal", a poursuivi M. Kouyaté.

Le gouvernement sénégalais a promis, mardi dernier, d'aider les autorités et les commerçants maliens à convoyer vers leur pays une importante quantité de marchandises en souffrance au port de Dakar.

Cette promesse avait été faite par la ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Fatou Diouf, à la ministre chargée des Transports et des Infrastructures au Mali, Dembélé Madina Sissoko, lors d'une réunion de travail qui s'est tenue à Diamniadio, une ville située près de Dakar.

Aucune des deux ministres n'avait dit pourquoi les marchandises destinées au Mali étaient en souffrance à Dakar, mais plusieurs médias ont signalé l'existence, à Bamako, la capitale malienne, d'une pénurie de carburant qui aurait entravé les transports terrestres.

Le président de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, Abdoulaye Sow, s'est réjoui de la décision prise par les autorités sénégalaises pour permettre aux commerçants maliens de convoyer leurs marchandises.

"Le Sénégal dépend fortement du dynamisme du marché malien et de ses opérateurs économiques", a dit M. Sow lors de la rencontre du directeur général du Port autonome de Dakar avec les responsables maliens.

Il estime qu"'il ne peut pas y avoir une économie sénégalaise forte sans un Mali stable et prospère".

"Le commerce malien ne peut non plus être performant sans un Sénégal ouvert, sécurisé et coopératif", a ajouté le président de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar.

Il propose l'ouverture de "guichets uniques transfrontaliers" entre le Mali et le Sénégal, dans le but de "réduire les délais administratifs" des opérations commerciales entre les deux pays.

Des "mécanismes de compensation ou d'appui"

Abdoulaye Sow a suggéré aussi la création d"'un mécanisme conjoint d'information et d'alerte" entre les chambres de commerce et les ministères concernés des deux pays.

Il propose aussi que soient mis en place des "mécanismes de compensation ou d'appui, en cas de pertes liées aux retards logistiques".

M. Sow recommande aux autorités maliennes et sénégalaises de créer "un fonds conjoint d'appui" aux échanges commerciaux des deux pays.