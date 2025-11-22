Sénégal: Préparation Championnat du Monde - Les Lionnes de Handball battent les Croates, 29-27

Dakar — L'équipe nationale féminine de handball du Sénégal a battu (29-27) celle de Croatie, ce vendredi, à Zagreb, en match amical de préparation pour le 27e Championnat du monde féminin 2025, qui se tiendra du 26 novembre au 14 décembre 2025, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Les vice-championnes d'Afrique vont disputer, samedi, un deuxième match face à la Pologne dans le cadre du tournoi de haut niveau avec des sélections nationales européennes.

Elles vont boucler ce tournoi en affrontant pour la deuxième fois la Croatie, dimanche.

Les Lionnes sont arrivées dans la journée de jeudi à Zagreb, la capitale de la Croatie, après un premier stage intense d'une semaine à Meudon (France), avec un groupe de 20 joueuses.

Après le tournoi de Croatie, les handballeuses sénégalaises vont retourner dans leur camp de base à Paris pour l'ultime phase de leur préparation.

Elles quitteront la capitale française, mercredi, pour le 27e Championnat du monde féminin qui se tiendra en Allemagne et aux Pays Bas, du 26 novembre au 14 décembre 2025.

Soukeyna Sagna, une des artisanes de la belle performance des Lionnes lors du Championnat d'Afrique, est forfait pour le Championnat du monde féminin.

Le Sénégal va évoluer dans la poule B, aux côtés de la Hongrie, de la Suisse et de l'Iran, trois adversaires de taille.

Le 27e Championnat du monde féminin de handball va réunir les 32 meilleures nations au monde, réparties en 8 groupes de 4 en phase préliminaire.

Les 3 premières accèdent au tour principal, la dernière devant disputer la President's Cup. Les deux premières de chaque groupe du tour principal accèdent aux quarts de finale.

La France, tenante du titre, vise un nouveau sacre après son triomphe lors de l'édition 2023.