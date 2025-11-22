Sénégal: Ziguinchor - Des acteurs aquacoles sensibilisés sur le futur Code de l'aquaculture

Ziguinchor — Des acteurs de la filière aquacole de la région de Ziguinchor (sud) ont été sensibilisés, vendredi, sur le projet de Code de l'aquaculture, dans le cadre d'une campagne nationale conduite par l'Agence nationale de l'aquaculture (ANA), avec l'appui du projet Senegalese Natural Resources Management (SENREM), a constaté l'APS.

Selon Jean-Marie Sambou, ingénieur aquacole et point focal du projet, ces sessions visent à permettre aux producteurs, transformateurs, organisations professionnelles et porteurs de projets de s'approprier les nouvelles dispositions législatives qui organiseront l'aquaculture au Sénégal.

"Le Code est un instrument essentiel pour structurer la filière, sécuriser les investissements et renforcer la gouvernance des ressources naturelles", a-t-il expliqué.

La campagne, initialement limitée à certaines zones, s'étend désormais aux quatorze régions du pays.

"Le Code concerne l'ensemble des acteurs, d'où la nécessité d'une diffusion nationale", a ajouté M. Sambou.

Ibrahima Senghor, chef de la division des partenariats, de la coopération et des affaires juridiques à l'ANA, a rappelé que l'aquaculture connaît un essor important au Sénégal, ce qui a motivé l'adoption de la loi du 15 avril 2022 portant Code de l'aquaculture, désormais accompagnée d'un décret d'application.

Le Code définit les conditions d'exercice de l'aquaculture, selon trois régimes : récépissé pour l'aquaculture de subsistance, permis pour l'aquaculture commerciale et autorisation préalable pour la recherche.

Cet encadrement vise à garantir des pratiques conformes aux normes sanitaires, environnementales et de sécurité alimentaire.

La cheffe du bureau régional de l'ANA à Ziguinchor, Mariama Faye, a estimé que cette démarche est essentielle dans une région où la filière est "en pleine expansion".

"Avec 98 unités aquacoles identifiées et plus de 150 tonnes produites au dernier trimestre, disposer d'un cadre légal clair est devenu indispensable", a-t-elle soutenu.

Les participants ont par ailleurs salué l'initiative, jugeant qu'elle contribuera à renforcer la structuration des projets, à faciliter les démarches administratives et à professionnaliser davantage la filière.