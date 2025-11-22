Burkina Faso: Mondial U17 2025 - les derniers représentants africains, le Maroc et le Burkina Faso, éliminés en quarts

Dakar — Le Maroc et le Burkina Faso, les deux derniers représentants africains en quarts de finale de la Coupe du monde des moins de 17 ans (U17), ont été éliminés de la compétition après leurs défaites respectives contre le Brésil et l'Italie, vendredi, à Doha, au Qatar.

Les Marocains ont été battus 2 buts à 1 par les Brésiliens dans le dernier quart de finale du Mondial U17.

Les Auriverde ont ouvert le score dès la 13e minute grâce à un but de Wendeson Wanderley Santos de Melo, dit Dell. Les Lionceaux de l'Atlas sont revenus au score dans le temps additionnel de la première période grâce à Ziyd Baha, auteur de son quatrième but du tournoi.

Mais les jeunes Brésiliens, plus entreprenants, ont finalement pris l'avantage dans les ultimes secondes sur un doublé de l'attaquant de Bahia FC, qui signe sa cinquième réalisation du Mondial.

La Seleção, quatre fois vainqueur de la compétition (1997, 1999, 2003, 2019), affrontera le Portugal lundi en demi-finale. Les Portugais ont éliminé la Suisse 2-0.

L'autre représentant africain, le Burkina Faso, a été sorti (1-0) en fin de match par l'Italie. Thomas Campaniello a inscrit l'unique but de la rencontre, son troisième dans le tournoi.

En se qualifiant pour les demi-finales, les Azzurrini réalisent leur meilleur parcours au Mondial U17 depuis leur première participation en 1985. Ils affronteront lundi l'Autriche, tombeuse du Japon (1-0).

Le Mondial U17, qui a démarré à Doha (Qatar) le 3 novembre 2025, est la première édition élargie à 48 équipes. L'Afrique y était représentée par dix pays : Afrique du Sud, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Égypte, Mali, Maroc, Ouganda, Sénégal, Tunisie et Zambie.

Tous les représentants africains, à l'exception de la Côte d'Ivoire, s'étaient qualifiés pour les seizièmes de finale. L'Ouganda, repêché parmi les meilleurs troisièmes, a battu le Sénégal (1-0), pourtant premier du groupe C avec 7 points.

L'Afrique du Sud, l'Égypte, la Tunisie et la Zambie ont été également éliminés à ce stade de la compétition.

Ouganda-Burkina Faso et Maroc-Mali constituaient les deux affiches 100 % africaines des huitièmes de finale.

Qualifiés en quarts de finale, le Burkina Faso et le Maroc ont été éliminés.

La finale de la compétition est prévue le 27 novembre.

Le calendrier des demi-finales :

Portugal - Brésil

Autriche - Italie