Sénégal: L'UNAPAS dénonce 'l'incursion' de bateaux de pêche industrielle dans la zone réservée à la pêche artisanale

Dakar — L'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal (UNAPAS) a déploré, dans un communiqué, "l'incursion" de bateaux de pêche industrielle dans la zone réservée à la pêche artisanale, causant ainsi des conflits entre pêcheurs.

Selon l'UNAPAS, "l'incursion de bateaux de pêche industrielle dans la zone réservée à la pêche artisanale", provoque souvent des conflits entre les deux segments de pêche artisanale et industrielle.

L'organisation estime que ces incursions entrainent également des dégâts du côté des pêcheurs avec "[la] destruction d'engins et de pirogues, [le] chavirement de pirogues, [des] dégâts corporels et [des] pertes en vies humaines dans certains cas", selon le communiqué parvenu vendredi à l'APS.

L'UNAPAS, disant se joindre à la "dynamique unitaire" souhaitée par les organisations membres de la CONAPED, la Coalition nationale pour une pêche durable, a célébré, ce 21 novembre, la Journée mondiale de la Pêche.

Elle note que cette commémoration se tient dans un "contexte de crise dans le secteur, marquée par une rareté des ressources dans toutes les zones de pêches du Sénégal, des conflits entre des pêcheurs utilisant des techniques de pêche différentes".

L'organisation regroupant les pêcheurs artisanaux s'est aussi désolée de "la présence de bateaux Senneurs de pêche fraîche dans la zone des 3 miles et qui sont en concurrence directe avec les pirogues de pêche artisanale", ajoute le texte.

Les prêcheurs artisanaux ont saisi cette occasion pour inviter les autorités du Sénégal à faire "repousser les bateaux de pêche industrielle à 12 miles".

Ils demandent aussi l'audit de la flotte de pêche industrielle et la publication "régulière" de la liste des bateaux autorisés au Sénégal.