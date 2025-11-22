Sénégal: Ligue 1 - AJEL et Casa-Sports veulent poursuivre leur bonne entame de saison avec un troisième succès (entraineurs)

Dakar — L'entraîneur d'AJEL de Rufisque et son homologue du Casa-Sports de Ziguinchor ont affiché vendredi leur détermination à maintenir la bonne entame de saison de leur équipe par une troisième victoire en championnat, ce week-end.

Les deux équipes sont opposées pour le duel au sommet de la quatrième journée de la Ligue 1 de football, samedi, au stade Ngalandou Diouf de Rufisque.

Le Casa-Sports de Ziguinchor, leader, effectue son deuxième déplacement de la saison, en rendant visite aux Rufisquois d'AJEL au stade Ngalandou Diouf.

Auteur d'une bonne entame de la saison, avec deux victoires et un match nul, le Casa-Sports est attendu de pied ferme par AJEL de Rufisque sur ses terres. Un duel en haut du classement qui s'annonce âprement disputé.

L'entraineur du club de Rufisque, Tabane Dieng, et son homologue Balla Djiba ont affiché leurs ambitions pour ce match, face à la presse, au siège de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP).

"Nous sommes dans une bonne dynamique, avec un match nul et deux victoires d'affilée. On est dans le même tempo que le Casa-Sports. Ce sera un match très déterminant [pour prendre de l'avance]", a déclaré Tabane Dieng.

Il admet toutefois que le match "ne sera pas facile", estimant les deux adversaires ont "le même profil de jeu", avec l'intensité au milieu et un jeu qui passe par les couloirs à la récupération du ballon.

"Nous sommes dans le bon tempo. Nous voulons jouer les premiers rôles cette année, nous sommes dans cette voie. Nous allons jouer le match à fond pour avoir les trois points de la victoire à domicile. On joue à domicile, on va [exploiter cet avantage] pour décrocher les trois points", a fait savoir le technicien rufisquois.

Son homologue du Casa-Sports, Balla Djiba, reconnait que son adversaire fait partie des équipes les plus en forme de ce début de championnat.

"C'est un adversaire à respecter, surtout quand il reçoit. On va aborder ce match sereinement comme nous l'avons fait lors de notre premier déplacement à Dakar face aux HLM lors de la deuxième journée", a-t-il dit.

"Nous sommes venus pour chercher des points, si nous avons les 3 points de la victoire, ce sera une bonne chose. Si nous avons le point du nul, on va le prendre", a indiqué l'entraîneur de l'équipe fanion de Ziguinchor.

"On est en quête de points. Nous allons prendre le maximum possible. Nous allons essayer d'exploiter leurs failles. On est venu pour jouer un match football, faire plaisir à tout le monde et se faire plaisir. Pendant un match de football, tout peut arriver", a ajouté Balla Djiba.