Sénégal: Kaffrine - La foire régionale sur l'entrepreneuriat rural clôturée ce vendredi

Kaffrine — La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaffrine (centre) a procédé vendredi à la clôture de la foire régionale organisée dans cette région dans le but de promouvoir les potentialités économiques et les produits locaux.

La tenue de cette foire s'inscrit dans le cadre de la mission d'appui au développement du secteur privé et de dynamisation du tissu économique local, a expliqué Moustapha Diop, président de l'institution consulaire.

Elle visait à promouvoir l'entrepreneuriat agricole des jeunes à travers l'appui à la formalisation, la formation, ainsi que l'accès au financement et au marché, a précisé M. Diop, en présence des autorités administratives et territoriales, des partenaires et acteurs locaux.

Il s'est agi de mettre en place une vitrine régionale dédiée à l'entrepreneuriat et à la transformation agricole, selon le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaffrine.

"Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de valorisation des produits locaux, de promotion du consommer local et de facilitation de la mise en relation entre producteurs, transformateurs, institutions et consommateurs", a-t-il ajouté.

En lien avec le thème "Entrepreneuriat rural et transformation locale : moteur d'un développement durable", cette foire a servi de cadre d'exposition, d'échanges, de visibilité et de mise en réseau au service de la jeunesse entrepreneuriale et du développement territorial.

Elle a également permis de renforcer les échanges commerciaux entre producteurs et transformateurs, tout en améliorant la visibilité des jeunes entrepreneurs accompagnés par le projet, a-t-il ajouté.

Des centaines de visiteurs ont parcouru les stands d'exposition de produits typiques de la région.

Des panels ont également été organisés autour de plusieurs thématiques, dont "Le rôle des centres d'incubation dans l'accompagnement des porteurs de projets". Les discussions ont également porté sur le thème "La formalisation : un levier pour la compétitivité et l'accès aux opportunités".