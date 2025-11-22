Sénégal: Le ministère de la Santé valide une nouvelle grille d'évaluation des soins et services

Dakar — Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a élaboré une nouvelle grille d'évaluation des soins et services dans le but mettre à la disposition des structures de santé un outil d'évaluation des pratiques.

La nouvelle grille d'évaluation de la qualité des soins et services a été validée lors d'un atelier tenu jeudi à Dakar, en présence de représentants des acteurs concernés.

"Il est important pour les autorités aujourd'hui de s'inscrire dans la dynamique d'installation de la démarche qualité. Et pour cela, il faudra déjà un début. Le début, c'est d'évaluer exactement ce qui se fait dans nos structures sanitaires en termes de qualité des soins et des services", a expliqué la directrice de la qualité, de la sécurité et de l'hygiène hospitalière.

La nouvelle grille a pour objectif de renforcer la qualité dans les soins au niveau des structures de santé, à travers un outil "élaboré de manière inclusive par les personnes qui sont habilitées, c'est-à-dire les professionnels de santé", a indiqué docteur Mame Awa Ndoye.

Selon Mme Ndoye, la grille a été élargie à "l'ensemble du statut sanitaire au niveau opérationnel", hôpitaux, districts sanitaires mais aussi centres et postes de santé.

Elle a ajouté que cet outil va permettre d'évaluer le système d'alignement de qualité qui existe déjà dans les structures sanitaires, mais sera utilisé pour l'évaluation des activités cliniques.

Il y a l'évaluation du management de la qualité et l'évaluation des activités cliniques qui concernent la cardiologie, la médecine générale, les activités de laboratoire, a-t-il relevé.

La nouvelle grille va "servir de base pour mesurer la qualité dans les structures sanitaires", a insisté la directrice de la qualité, de la sécurité et de l'hygiène hospitalière.

Les directeurs d'hôpitaux, les médecins chefs de districts "sont aussi impliqués", de même que les directeurs régionaux. "De manière inclusive, nous avons décidé d'élaborer un outil qui pourra être appliqué dans les différentes structures pour évaluer exactement quelles sont les pratiques", a poursuivi docteur Mame Awa Ndoye.

Parmi ces pratiques, il y a les pratiques en termes de gouvernance, mais aussi les pratiques en termes de gestion des risques, de prévention, de contrôle de l'infection et les pratiques en termes de management, a-t-elle détaillé.

Toutes ces pratiques n'étant pas aux normes souhaitées, "il faudra évidemment qu'on puisse aider ces structures à s'aligner à l'ensemble des normes qui ont été prédéfinies par le ministère", a-t-elle conclu.

La qualité des soins "n'est pas un luxe, c'est un droit fondamental pour chaque citoyen. C'est la pierre angulaire de tout système de santé performant et équitable", a fait valoir le représentant du partenaire technique, Tamura Toyomitsu.

"Lorsqu'un patient franchit les portes d'un établissement de santé, il place sa confiance absolue dans le système. Il confie ce qu'il a de plus précieux : sa vie, sa santé, celle de ses proches. Cette confiance impose une exigence d'excellence qui ne souffre aucun compromis", a indiqué Tamura Toyomitsu, conseiller principal du Projet d'amélioration de la qualité des services de santé à l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Selon lui, cet atelier "marque une étape décisive dans la quête permanente de l'amélioration de la qualité des soins et services dans les structures sanitaires sénégalaises".