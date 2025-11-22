Cameroun: Journée d'échanges à l'enspy avec Bôme François, l'artiste locko et la sénatrice Françoise puene

L'ENSPY accueille une journée d'échanges exceptionnelle avec Bôme François, l'artiste Locko et la sénatrice Françoise Puene

L'École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé a été le théâtre aujourd'hui d'un événement majeur placé sous le signe du leadership, de l'entrepreneuriat et de l'inspiration. L'Amphi 200 a réuni des centaines d'élèves ingénieurs autour d'une conférence unique organisée par l'Association des Étudiants.

Le thème retenu était : « Création, management et leadership d'une entreprise Camerounaise à succès : l'exemple de François Santé - Bôme François ».

François Désiré Ekouma Ananga partage sa vision

Le Directeur Général de François Santé - Bôme François, François Désiré Ekouma Ananga, a livré un témoignage puissant sur son parcours entrepreneurial, les défis rencontrés et les stratégies qui ont permis à sa marque de s'imposer comme une référence nationale.

Son intervention a mis en évidence les réalités du management moderne, l'importance de l'innovation locale et les qualités de leadership nécessaires pour bâtir une entreprise durable au Cameroun.

La sénatrice Françoise Puene honore l'événement de sa présence

Moment fort de la journée : l'arrivée de la sénatrice Françoise PUENE, entrepreneure influente et PDG du groupe hôtelier Franco. Très respectée dans le monde des affaires, elle s'est adressée aux étudiants avec son franc-parler habituel, évoquant :

- le courage nécessaire pour entreprendre au Cameroun,

-la rigueur indispensable pour gérer un business

- les opportunités que les jeunes doivent saisir dans un pays en pleine transformation.

Sa présence a donné une dimension encore plus prestigieuse à la conférence, renforçant le message selon lequel le leadership féminin joue un rôle central dans le développement économique national.

Locko galvanise la jeunesse

L'artiste Locko, invité spécial, a également captivé l'auditoire par un message sincère sur la persévérance et l'importance de croire en son talent.

À travers une intervention à la fois simple et profonde, il a encouragé les étudiants à poursuivre leurs ambitions, quel que soit le domaine dans lequel ils souhaitent exceller.

L'annonce préalable de sa participation avait déjà créé un fort engouement en ligne, générant une avalanche de réactions humoristiques et enthousiastes sur les réseaux sociaux.

Un événement qui marquera l'année académique

Le Directeur de l'ENSPY, Pr Ayissi Raoul, a salué l'implication de tous les intervenants et la mobilisation des étudiants.

Cette conférence, mêlant figures entrepreneuriales, artistes influents et leaders institutionnels, s'inscrit désormais comme l'un des moments phares de l'année, offrant aux futurs ingénieurs un panorama réel et inspirant des défis et opportunités qui les attendent.