Angola: Le gouvernement souhaite une plus grande implication des conseils de surveillance dans les entreprises publiques

Luanda — La ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, a exhorté ce vendredi à Luanda les membres des conseils de surveillance des entreprises publiques à se montrer plus proactifs, stratégiques, attentifs aux détails et fermes dans la défense de l'intérêt public, afin de répondre aux besoins réels du pays.

S'exprimant lors de la réunion entre le ministère des Finances et les membres des conseils de surveillance, la ministre a reconnu que les performances de ces instances restent en deçà des exigences et des besoins actuels du pays, révélant des faiblesses qu'il convient de corriger sans délai.

Parmi ces faiblesses, Vera Daves de Sousa a pointé du doigt des lacunes dans les avis techniques, des interventions tardives, une compréhension insuffisante des règles, un manque de coordination avec les conseils d'administration, des difficultés d'évaluation des risques et des incapacités à anticiper les problèmes.

Face à cette situation, la ministre souligne la nécessité pour les membres des conseils de surveillance d'assumer la responsabilité éthique et morale de garantir la transparence, la rigueur et la prévention.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Le positionnement des membres des conseils de surveillance exige l'accomplissement de leur mission, avec transparence et franchise, sans pour autant créer un climat de conflit », a-t-elle souligné.

Selon la responsable, être indépendant implique de remplir cette mission avec franchise et transparence, et de comprendre le rôle de chaque acteur dans la défense des intérêts au sein du processus de gestion.

« Par ailleurs, nous reconnaissons les lacunes et le manque de clarté du positionnement du ministère des Finances en matière de communication, de nominations, de révocations et d'accueil des membres des organes de surveillance, un point que nous devons corriger et améliorer avec détermination », a-t-elle déclaré.

Vera Daves de Sousa a également précisé que diriger ne saurait rimer avec indifférence et détachement, mais bien avec collaboration responsable.

Pour remédier à ce manque de communication constaté entre l'organe décisionnel et des conseils de surveillance, la ministre des Finances propose également de renforcer leur interaction, en s'appuyant sur la prévention, une gestion efficace, l'éthique et le professionnalisme.

Vera Daves a souligné l'importance de faire évoluer les méthodes de contrôle, en les fondant sur des valeurs et en faisant de la défense de l'intérêt public un exercice permanent et quotidien.