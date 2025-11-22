Angola: FADA et GUE signent un accord pour la légalisation des coopératives agricoles familiales

Luanda — Un protocole d'accord qui vise à faciliter la formation des coopératives agricoles familiales et l'accès au financement a été paraphé ce vendredi à Luanda, par le Fonds d'Appui au Développement Agraire (FADA) et le Guichet Unique d'Entreprises (GUE).

Cet instrument résulte d'un constat sur le niveau élevé d'informalité des agriculteurs en milieu rural, une réalité qui a rendu impossible l'accès au crédit auprès des institutions bancaires.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Projet de formalisation des coopératives agricoles familiales (FCAF) et prévoit de légaliser cette année, dans une première phase, 400 coopératives agricoles dans les provinces de Huambo, Bié, Benguela et Cuanza-Sul.

L'accord a été signé par la présidente du Conseil d'administration du FADA, Felisbela Francisco, et par la directrice générale du GUE, Leandra Gomes.

À l'occasion, Felisbela Francisco a déclaré que le mémorandum représente un mécanisme structurant de réponse aux défis de l'agriculture familiale en Angola et s'aligne sur les orientations stratégiques du Gouvernement pour la diversification économique, la promotion de l'emploi, la réduction de la faim, de la pauvreté et des importations, ainsi que le renforcement de la sécurité alimentaire nationale.

Elle a indiqué que, d'ici fin 2026, 1 414 coopératives seront légalisées, ce qui leur permettra de bénéficier des programmes institutionnels de financement et de développement rural.

D'un côté, la directrice générale du GUE, Leandra Gomes, a garanti un processus de légalisation rapide, transparent et simplifié, plus proche des communautés.

Elle a confié qu'une telle stratégie renforcerait l'économie locale et permettrait une meilleure organisation et une intervention des coopératives.

La cérémonie de signature du mémorandum s'est déroulée en présence des secrétaires d'État aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos, et du droit de l'homme et de la citoyenneté, Antónia Yoba, mais aussi des représentants de l'Institut national d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises (INAPEM) et de l'Institut de Développement Agraire (IDA).

FADA est une institution financière non bancaire, qui a pour mission de promouvoir le développement agricole en Angola, conformément au décret présidentiel nº 233/16 du 9 décembre. ACC/CS/DF/LUZ