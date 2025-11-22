Afrique du Sud: João Lourenço arrive à Johannesburg pour le Sommet du G20

Luanda — Le Chef d'État angolais João Lourenço est arrivé vendredi soir à Johannesburg, en Afrique du Sud, où il participera ce week-end au 20e sommet ordinaire du G20, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine (UA).

À son arrivée dans la capitale économique sud-africaine, accompagné de la Première dame de la République d'Angola, Ana Dias Lourenço, l'homme d'État angolais a été accueilli par la ministre sud-africaine de la Défense, Angie Motshekga.

Le sommet de Johannesburg, qui se tient sous le thème « Solidarité, Égalité, Durabilité », est le premier organisé sur le continent africain depuis la première édition en 2008 à Washington, D.C., aux États-Unis.

Parmi les autres personnalités déjà présentes à Johannesburg figurent le Président du Brésil, Lula da Silva, la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Président du Conseil européen, António Costa.

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, le Premier ministre malaisien, Dato' Seri Anwar Ibrahim, le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, le Premier ministre chinois, Li Qiang, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, le Premier ministre indien, Narendra Modi, et le Premier ministre égyptien, Mostafa Kemal Madbouly, séjournent déjà dans la capitale économique de l'Afrique du Sud.

L'ordre du jour comprend une cérémonie d'ouverture, une séance à huis clos et un débat sur la croissance économique inclusive et durable qui ne laisse personne de côté : « Construire nos économies ».

L'ordre du jour prévoit également une discussion sur le rôle du commerce, le financement du développement et le fardeau de la dette, ainsi que la présentation des recommandations issues des rapports du Groupe d'experts sur l'Afrique et du Comité extraordinaire d'experts indépendants sur les inégalités de richesse dans le monde.

S'ensuivront un déjeuner de travail et une pause, puis des réunions bilatérales et une autre séance à huis clos.

La première journée de l'événement se conclura par une session intitulée « Un monde résilient : la contribution du G20 à la réduction des risques de catastrophe ; le changement climatique, les transitions énergétiques justes et les systèmes alimentaires », suivie d'une réception en l'honneur des dirigeants du G20.

Le dimanche, une session à huis clos est prévue, ainsi qu'une autre consacrée à « un avenir juste et équitable pour tous les minéraux critiques », au « travail décent », à l'« intelligence artificielle » et à la présentation des recommandations issues de l'examen du G20.

S'ensuivront l'adoption du document final du Sommet des dirigeants de Johannesburg et la cérémonie de clôture.

Le G20 regroupe les principales économies mondiales, représentant 85 % du PIB mondial, 75 % du commerce international et les deux tiers de la population mondiale.

Initialement axé sur les questions macroéconomiques générales, le G20, créé en 1999, comprend huit pays considérés parmi les plus riches et les plus influents du monde (le G8) : l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et la Russie.

Ces pays sont rejoints par 11 pays considérés comme des économies émergentes : l'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, la Chine, la Corée du Sud, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique et la Turquie, qui bénéficient d'un statut de membre permanent.

L'Union africaine, tout comme l'Union européenne, fait également partie du groupe avec un statut permanent depuis le sommet tenu en Inde en septembre 2023, afin de mettre l'accent sur la voix de l'Afrique et d'influencer les décisions sur les questions clés inscrites à l'ordre du jour du G20.