Angola: Saisie de 271 000 litres de carburant de contrebande à Luau

21 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Cazombo — Les autorités ont saisi 271 000 litres de carburant de contrebande, ces six derniers mois dans la municipalité de Luau, province de Moxico Leste (Est d'Angola), a appris l'ANGOP ce vendredi.

Selon le rapport de la Commission technique pour l'identification des éléments relatifs au crime de contrebande de produits pétroliers, dans le cadre de ces saisies, 71 affaires ont été ouvertes et plus de 14 véhicules ont été saisis, dont des voitures et des camions-citernes.

La commission a également indiqué que quatre procédures extraordinaires d'appropriation de biens ont été engagées au profit de l'État, dans le cadre de la lutte contre la contrebande dans cette région du pays.

La délégation déployée sur place était dirigée par le juge-conseil et président de la Chambre criminelle de la Cour suprême, Daniel Modesto Geraldes, et comprenait des membres de la Police nationale et du Service d'enquêtes criminelles.

La ville de Luau, ville frontalière, est située à 10 kilomètres de la frontière avec la République démocratique du Congo (RDC) voisine, une situation qui encourage la pratique de la contrebande de carburant dans cette région.

