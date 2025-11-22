Soudan: L'ambassadeur du Soudan en Russie rencontre le président de la commission des affaires étrangères de la Douma

-L'ambassadeur du Soudan en Fédération de Russie, L'ambassadeur Mohamed Al-Ghazali Siraj, s'est réuni aujourd'hui avec le président de la Commission des Affaires étrangères de la Douma M. Leonid Sloutski

L'Ambassadeur a présenté au Président de la Commission un briefing détaillé sur l'évolution de la situation au Soudan, en particulier les violations commises par la milice terroriste dans les villes d'El-Fasher et Bara, ainsi que les crimes choquants de meurtre, de viol et de déplacement forcé, constituant une violation flagrante du droit international humanitaire et des valeurs humaines fondamentales.

L'Ambassadeur a appelé à la nécessité de classer cette milice comme organisation terroriste et de mettre fin au soutien militaire et financier externe dont elle bénéficie, en particulier de la part des Émirats arabes unis.

Il a salué la position russe soutenant le Soudan et condamnant les crimes atroces perpétrés par la milice terroriste, tout en réaffirmant l'importance du respect de la souveraineté du Soudan, de l'unité de son territoire et de la non-ingérence dans ses affaires intérieures. Il a également souligné le haut niveau de coordination entre les deux pays dans les forums internationaux, notamment au Conseil de sécurité des Nations unies.

Pour sa part, M. Leonid Sloutski, président de la Commission des Affaires étrangères de la Douma, a exprimé la condamnation de son pays des violations horribles commises par la milice et sa solidarité avec les victimes.

Il a indiqué que la Commission suit de près ces pratiques inhumaines, qu'il a qualifiées d'inacceptables, insistant sur la nécessité de préserver les institutions légitimes de l'État. Il a ajouté que la stabilité du Soudan est importante non seulement pour le pays, mais pour toute la région, saluant les efforts récents visant à renforcer les relations bilatérales à travers les activités conjointes tenues dernièrement.