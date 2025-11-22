Soudan: Le bureau du premier ministre annonce l'octroi de 500 visas d'entrée en Égypte aux étudiants soudanais

-Le Bureau du Premier ministre, le Dr Kamil Idris, a confirmé que les efforts du chef du gouvernement ont abouti à l'octroi de 500 visas d'entrée en République arabe d'Égypte pour les étudiants soudanais admis cette année dans les universités égyptiennes.

Le Bureau a salué le rôle et les efforts de la direction égyptienne dans la facilitation des procédures d'études pour les étudiants soudanais, soulignant son souci de poursuivre le soutien apporté aux étudiants afin qu'ils puissent achever leur formation dans les établissements d'enseignement supérieur égyptiens.