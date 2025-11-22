Afrique: Ligue des champions de la CAF - Les choses sérieuses commencent

La Ligue des champions de la CAF reprend ses droits samedi 22 novembre avec l'entrée en lice du champion en titre, le Pyramids FC, et d'autres cadors du continent, pour la première journée de la phase de groupes.

Le Pyramids FC, tout juste nommé club de l'année aux derniers CAF Awards, notamment en raison de sa victoire en Ligue des champions de la CAF la saison passée, repart déjà au boulot sur la scène continentale. Le club égyptien entame sa campagne de Ligue des champions samedi dans la première journée de la phase de groupes avec un match à domicile dans lequel il sera logiquement favori, face aux Nigérians du Rivers United. Un club qui a beaucoup moins d'expérience dans la compétition, qui compte sa première participation en 2017 seulement.

Il s'agira du dernier match de la journée de samedi, programmé à 19h TU. Avant ça, ce seront d'autres grosses écuries du continent qui entreront en piste. À commencer par le Mamelodi Sundowns, finaliste de la dernière édition et défait par le Pyramids FC, qui recevra le FC Saint-Éloi Lupopo (13h TU) équipe n'a jamais dépassé la phase de groupes. Autre affiche à suivre, l'entrée en lice de la RS Berkane. Les marocains ont remporté la Coupe de la confédération la saison dernière et se frottent désormais au gratin continental avec un premier rendez-vous à domicile face aux Zambiens du Power Dynamos (19h TU).

Enfin, autres habitués des joutes continentales, l'Espérance Tunis recevra le Stade Malien (16h TU) pour lancer son tournoi, et surtout Al Ahly, club le plus titré de l'histoire de la Ligue des champions, affrontera la JS Kabylie à domicile (16h TU).

